Augusztusban indul a The Challenge című műsor 37. évada az amerikai MTV-n, melyen Pumped Gabo Magyarországot képviseli majd. A műsor az MTV nemzetközi hálózatán, többek között Magyarországon is látható lesz.

Gabo menedzsmentje közleményt adott ki, miszerint Pumped Gabo nemzetközi vizekre evez és feltűnik majd az amerikai MTV reality műsorában, mely The Challenge: Spies, Lies and Allies címmel indul augusztus 9-én este 8 órakor. A reality show 34 szereplőt vonultat fel, közülök 17-én nemzetközi háttérrel rendelkeznek, köztük Gabo is - írja a Blikk.

A The Challenge az amerikai MTV egyik legnépszerűbb műsora évek óta, a teljesítményalapú valóságshow-ban veteránok és kezdők versenyeznek egymással fizikailag és mentálisan is megerőltető feladatokban. A műsor elsősorban a feladatokra koncentrál, de a szereplők magánélete és egymás közötti interakciójuk, veszekedéseik vagy éppen flörtöléseik is láthatóak.

Gabot, aki egyedi, karakteres táncával tűnt ki a tömegből, a Balaton Soundnak köszönhetően ismerte meg az ország hat éve. Az izmos celeb azóta már több sorozatban és valóságshow-ban is szerepelt.