...szüleit is láthattad már játszani?

A szülei, Wanda Ventham és Timothy Carlton egyaránt ismert és elismert brit színészek, számos kiemelkedő filmes, televíziós és színházi szereppel a hátuk mögött. A Sherlock című sorozatban pedig a saját fiacskájuk kissé kellemetlenkedő, de annál szeretettel telibb szüleit is eljátszhatták.

....rokona Shakespeare egyik leghíresebb hősének is?

Benedict Cumberbatch igazi előkelő angol dinasztiából származik, a nagyapja például második világháborús hős volt, a dédnagyapja Viktória királynő konzulja Törökországban és Libanonban, az ükapja pedig szintén brit birodalmi konzul Oroszországban. De távolról még egy angol királyhoz, méghozzá a Shakespeare drámájában is megörökített III. Richárdhoz is rokoni viszony fűzi.

...szemei milyen elváltozástól ilyen különlegesek?

Mindkét szemét érinti a heterokrómia nevű örökletes elváltozás, ráadásul annak több komponense is. Bal és jobb szemében egyaránt jelentkezik a centrális heterokrómia, aminek jellemzője, hogy az íriszén belül több szín is keveredik – az ő esetében a kék, a zöld és az arany is, kicsit eltérő arányban. Emellett a jobb szemét érinti a részleges heterokrómia is, amikor az írisz egy elhatárolt szektora más színű – nála ez egy kicsi barna pöttyöt jelent.

...angoltanár is volt Indiában?

És nem valamelyik filmjében, hanem a valóságban! Az iskolai tanulmányai befejezése után egy éven át utazgatott és önkénteskedett, ezalatt pedig angoltanárként is dolgozott az indiai Darjeelingben, ahol egy tibeti kolostor diákjait oktatta.

...különleges kapcsolatot ápolt a tudós Stephen Hawkinggal?

Korunk talán leghíresebb tudósát, és sokak szerint legokosabb emberét, a különleges betegsége miatt is a figyelem középpontjában álló Stephen Hawking-ot egy 2004-es tévéfilmben játszotta el, és ez jelentette az első nagyobb figyelmet kiváltó alakítását a kamerák előtt. A szerepre készülve pedig többször találkozott magával a professzorral is, majd később több ismeretterjesztő tévéműsor számára is „szinkronizálta" őt.

...emberrablás áldozata lett Afrikában?

Az Utazás a világ végére forgatásának idején két barátjával autózott Dél-Afrikában, amikor idegenek támadták meg őket, fegyvert fogtak a fejükhöz és elrabolták mindhármukat. Egy lakatlan területre vitték, és minden magyarázat nélkül végül magukra hagyták őket. A kocsijukban előtte a How to Disappear Completely (Hogyan tűnjek el teljesen) című dal szólt a Radioheadtől, és Cumberbatch-nek azóta is mindig ez az életét meghatározó élmény ugrik be, ha meghallja.

...Sherlockként nem véletlenül van olyan jóban Mrs. Hudsonnal?

Nemzetközileg a Sherlock című sikersorozat címszerepe tette igazán ismertté, és a sorozatban a karaktere látványosan bensőséges viszonyt ápol az idős Mrs. Hudsonnal. Ez pedig nem csak a forgatókönyvírók találmánya, ugyanis a Mrs. Hudsont játszó Una Stubbs gyerekkora óta ismeri Cumberbatch-t a családjuk jó barátságban áll.

...immár háromgyerekes apuka?

Évtizedek óta ismerik egymást a neves színházi rendező Sophia Hunterrel, de csak a 2010-es évek elején jöttek össze, amit aztán 2015-ben házasságkötés követett. Azóta pedig alaposan belehúztak a házaséletbe, és 2019-ben már a harmadik gyerekük született meg.

...milyen titkot fedett fel a leghíresebb mozis szerepe kapcsán?

A filmvásznon a legtöbb díjat hozó alakítását a Kódjátszma hozta el, amiben Alan Turingot, a második világháború megnyeréséhez nagymértékben hozzájáruló zseniális tudóst játszotta el, akit később a homoszexualitása miatti állami megbélyegzés kergetett öngyilkosságba. Cumberbatch a szerep kapcsán pedig nem csak azt árulta el, hogy Turinggal távoli rokonságban állnak egy 14. századi közös ős révén, de azt is, hogy a középiskolában neki is voltak homoerotikus élményei.

...illatát hogyan tudod megtapasztalni?

Mi sem egyszerűbb ennél, hiszen elárulta, milyen parfümöt használ: az Eau de Monsieur-t Annick Goutaltól. Ráadásul nem is egy különlegesen drága, vagy nehezen beszerezhető parfümről van szó, így akár a párnád is bármikor lehet Cumberbatch illatú.



Ez is érdekelhet: