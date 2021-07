45 éves lett a filmvilág egyik legszebb színésznője, aki egyszer már a világ legszebb nőjét is eljátszotta a Trójában. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet Diane Krugerról.

1. Német és lengyel származású dühös kisgyerek volt



A németországi Algermissenben született egy banki alkalmazott anya és egy számítógépes szakember apa gyermekeként. Az egyik nagymamája lengyel volt. Az édesapja alkoholproblémája rányomta bélyegét a gyerekkorára, saját bevallása szerint zárkózott és dühös kislányként nőtt fel. A szülei végül 13 éves korában váltak el.

2. Sérülés törte szét az álmait



Egy iskolai nyári szünetet töltött Londonban 11 évesen, amikor elkezdett balettozni, és olyannyira sikeresnek bizonyult benne, hogy rövidesen már a híres Royal Ballet School vette fel a tanítványai közé. 13 évesen azonban egy sérülés széttörte balettos álmait, a térdében pedig azóta is fémlapocskákat hord.

3. Topmodellként dolgozott



16 és 21 éves kora között az eredeti nevén, Diane Heidkrügerként modellkedett Németországban, majd világszerte a legnagyobb divatmárkák számára. Hogy miként nézett ki akkoriban, arról a saját Instagram-oldalán is megosztott felvételeket.

4. Plasztikai műtéten esett át a színésznői karrierje érdekében



A modellvilágban ideálisnak tartott szupervékony alkat színésznőként már nem számított annyira ideálisnak, főleg a kebelméretek terén. Így aztán a színészi karrierje kezdetén Diane Kruger bevállalt egy mellplasztikát, igaz, egyáltalán nem drasztikusat: mindössze az A kosaras méretet cserélte le B kosarasra. Egy interjúban pedig elmondta, hogy soha többet nem szándékozik szépészeti okból kés alá feküdni, és szerinte a ráncok is hozzátartoznak az élethez.

5. Meg kellett híznia a Trója kedvéért



Karrierje egyik leghíresebb szerepét hozta el a trójai Heléna, az antik világ legszebb nőjének figurája. Azonban eljátszásához túl vékonynak találták (a korabeli szépségideált figyelembe véve), így aztán közel 10 kilót szedett fel a forgatásig, hogy gömbölydedebbek legyenek az idomai.

6. Egy bécsi színésznő a példaképe



Romy Schneidert tartja a példaképének, akinek a pályafutása nagyban hasonlít is az övére. Mindketten német nyelvterületről indultak, majd Franciaországban lett belőlük befutott nemzetközi színésznő, mindketten éltek kapcsolatban híres francia színésszel, és sikerült eljutniuk a hollywoodi karrierig is.

7. A szakmabeli pasikat szereti



Egy híres francia színész, Guillaume Canet (Szeress, ha mersz, A part) volt a házastársa, akivel 2001 és 2006 között élt együtt, és azóta is közeli barátságban vannak. Canet után mintegy 10 éven át alkottak párt Joshua Jacksonnal (Dawson és a haverok, A viszony), 2016 óta pedig a The Walking Dead sorozatból ismert Norman Reedussal él együtt, aki 2018 novembere óta a közös gyermekük édesapja is.

8. Öt nyelven sem jön zavarba



Három nyelven, németül, angolul és franciául anyanyelvi szinten beszél, sőt a filmjei szinkronizálásához minden esetben maga ragaszkodik ezekhez a nyelvekhez. Emellett nyolc évig tanult latinul, a Tigrisbrigád című filmje kedvéért pedig alapszinten az oroszt is elsajátította.

9. 40 felett debütált hazai filmben



Mivel a színésznői karrierjét külföldön kezdte, így csupa nemzetközi produkcióban játszott hosszú éveken át. Már 40 is elmúlt, amikor először vállalt szerepet német filmben, Fatih Akin Sötétben című női bosszúdrámájában, amiért elnyerte a karrierje legnagyobb szakmai elismerését, a cannes-i filmfesztivál legjobb női alakításának díját.

10. Retteg a lovaktól



Egy régi lovasbaleset miatt retteg a lovaktól, és sosem lenne hajlandó felülni egynek a hátára sem. Emiatt már számos filmszerepet is visszautasított.