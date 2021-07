2019-ben, Dóczy Péter rendezésében az Ars Sacra fesztiválra készült az Azt hiszem című darab, Blaskó Borbála, Csonka Boglárka, Dóczy Gabriella, Felber Gabriella és Dóczy Péter közreműködésével. Ezt az eredetlieg kb. 70 perces felvételt láthatja majd a közönség tizennégy részletben, hetente egyszer egy-egy részben az Udvari Kamaraszínház Facebook-oldalán. A másik születésnapi meglepetés a Szín-Do Art társulás, az Udvari Kamaraszínház és a Martin György Kulturális Egyesület közös produkciója. A Pilinszky száz éve száz percben videó alkotás kimondottan a mostani jubileumi alkalomra készül az Udvari Kamaraszínház művészeinek közreműködésével.

Az ötletgazda Dóczy Péter elmondta: hogy számára fontos volt, hogy a színészek tanulják meg fejből a verseket, kívülről tudják azokat, mert csak így válhatnak velük eggyé. A film forgatására nemegyszer rekkenő hőségben került sor. A kis amfiteátrumban hetven fok közelében volt a hőmérséklet. Hiába volt a közelben víz és árnyék, a színészek a folyó partján igencsak izzadtak a rámpa alatt, de végül hősiesen megbirkóztak a feladattal. A technika ördöge azonban még így is ott leselkedett - volt, hogy a kamerák felmondták a szolgálatot, és pihentetni kellett őket egy kis ideig, amíg visszahűltek üzemképes szintre. A színész-rendező azért választotta helyszínként az Aquincum melletti Graphisoft-parkot, mert ott közel vannak egymáshoz olyan terek, épületek, amelyek időtlenné teszik a hatást, a jövőbe is szólnak, a múltat is hordozzák. A gázgyár generátorterme pedig egyenesen szürreális hangulatot keltett.



"A verseket négy téma köré csoportosítottuk: idő, tenger, kereszt, bűn" - ecseteli a film rendezője és egyúttal szereplője, Dóczy Péter. Elmondta, hogy a videó-összeállításban helyet kapnak majd Pilinszky meséi és a Meditáció is, ami visszatekintés egy húsz évvel ezelőtti feldolgozásra, továbbá a Hajós utca 1, amely részben a Gyerekek és katonák-ból van.

Dóczy nem véletlenül vállalkozott a Pilinszky emlékfilm elkészítésére. 1975-ben találkozott Pilinszkyvel egy költő-diák találkozón, és a költőóriás rendkívül mély benyomást tett rá. Péter szerint Pilinszky csodálatosan át tudta adni a verseit a hallgatóságnak.

Augusztus 17-től november 27-ig éppen 100 nap telik el, tette hozzá végezetül a színész-rendező. "Szinte kínálta magát az ötlet, hogy az összesen mintegy 100 perces videósorozatot 50 darab 2-3 perces részre tördeljük, és úgy mutassuk be, egyenletesen elosztva ebben az időszakban" - mondta a videóösszeállítás kitalálója. Így végül a társulat YouTube csatornáján a nagyközönség kétnaponta találkozhat majd a születésnapi tisztelgéssel, 2-3 perces versfilm-epizódok formájában.

"Nem tudok más színházról, amely ilyen mértékben szerepet vállalt volna az évforduló megünneplésében..." - egészítette ki szavait a színész-rendező. A születésnapi "videó-morzsákban" az Udvari Kamaraszínház színészein kívül a nézők láthatják még Pethő Kincsőt, Szemerédi Bernadettet és Széplaki Gézát is.





Ez is érdekelhet: