2022-ben újból elstartolhat a Sziget Fesztivál, és már azt is tudjuk, hogy mikor.

Ahogy azt már korábban megírtuk, idén sajnos még nem tárhatta ki kapuit a fesztiválozók előtt a Sziget, így már második éve kell nélkülöznünk az egyik kedvenc hazai fesztiválunkat. Most azonban már megvan a 2022-es fesztivál időpontja, amit a Sziget hivatalos oldalán is közzétettek:

A következő Sziget Fesztivál 2022. augusztus 10. és 15. között lesz, a Hajógyári-szigeten, tehát rövidebb lesz, mint a korábbiak.

Szerencsére azonban nem kell minden fesztiválról lemondanunk az idei szezonban, a Campus például már óriásit robbant, olyan sztárokkal, mint Ákos, Rúzsa Magdi vagy az Anna and the Barbies. Pásztor Anna exkluzív interjút is adott a Life.hu-nak.