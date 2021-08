Augusztus végén érkezik a hazai mozikba a Bébi úr: Családi ügy című animációs mesefilm, amiben visszatér az első részből ismert öltönyös-nyakkendős főnök kisbaba, jó néhány kaland és poén társaságában. Az pedig nem túl gyakori, hogy egy kisbaba legyen a főszereplő, így aztán utána is néztük, melyek voltak ennek a legemlékezetesebb esetei.

Marie - Három férfi, egy mózeskosár (1985)

Három barát éli vidáman agglegényéletét egy közösen bérelt lakásban, ám egy napon egy kisbabát találnak a küszöbükön – egyikük gyermekét, akinek korábban még a létezéséról sem tudott. Persze fogalmuk sincs, hogy mihez kezdjenek ebben a helyzetben, de összefognak a megoldás érdekében. A kis jövevény olyasmiket is kihoz belőlük, amikről addig sejtelmük sem volt. A nagysikerű francia vígjátékból szintén nagysikerű amerikai remake is készült Három férfi és egy bébi (1987) címmel, sőt az amerikai verzió még egy folytatást is kapott (Három férfi és egy kis hölgy, 1990).

Mikey - Nicsak, ki beszél! (1989)

Nicsak, az újszülött beszél, legalábbis nekünk, nézőknek, sőt Bruce Willis (a magyar szinkronban Mikó István) hangján. Épp csak a környezete nem értesül a gondolatairól, így aztán nincs könnyű dolga, amikor megpróbálja összehozni egyedülálló anyukáját (Kirstie Alley) az apukájának kinézett jószívű taxisofőrrel (John Travolta). Hogy milyen sikerrel, annak pedig még két folytatásban is tanúi lehetünk.

Stewie - Family Guy (1999- )

A Family Guy bébijét is csak mi, nézők (és a család kutyája) hallja, a többiek csak gügyögést érzékelnek a kommunikációjából. Pedig Stewie nem épp hétköznapi kisbaba: rendszeresen elvetemült terveket sző a Némber elpusztítására, zseniális feltalálóként az időutazás sem okoz neki gondot, a pénzbehajtást pedig igencsak komolyan veszi, ahogy az alábbi videóból is kiderül.

Sophie - Ilyen az élet (2010)

Képzeld el, hogy életed legrosszabb randipartnerével, akit sosem akarsz újra látni azután a bizonyos egy alkalom után, véglegesen összeköt egy külső körülmény! Rettenetes lenne, nem igaz? És ha az a bizonyos külső körülmény egy cuki kisbaba, akit az elhunyt szülei, a közös barátaitok bíztak a gondoskodásotokra? Akkor ki kell hozni a legtöbbet a helyzetből, mindenki számára.

Baba - Gólyák (2016)

A közismert legenda szerint a gólyák hozzák a babákat, és ebben az animációs filmben ez a legenda meg is elevenedik. Az út mondjuk nem egyszerű hozzá, mert a történetben a gólyák már egy ideje nem foglalkoznak ilyesmivel, inkább csak csomagokat kézbesítenek – ám egy végtelenül aranyos kisbaba váratlan világra jövetele az egyiküket arra ösztönzi, hogy minden szabály ellenére megpróbálja elvinni őt a rá váró családhoz.

A Gyermek - A mandalóri (2019- )

Hivatalosan a Gyermek, de úgyis mindenki Baby Yodának hívja a Star Wars univerzum hosszú-hosszú évek óta legsikeresebb új találmányát, és legnagyobb érdeklődés övezte szereplőjét. Baby Yoda kétségkívül ugyanabba a fajba tartozik, mint a klasszikus trilógia bölcs mestere - az Erő is alaposan átjárja, de ezen kívül csupa-csupa titok őcukisága körül minden. Ettől pedig csak még érdekesebb.

Bébi úr - filmek és sorozat (2017, 2018, 2021)

Valószínűleg sokan érzik úgy egy-egy bébi születése után, hogy igazából a kis jövevény lesz attól kezdve a főnök a háznál, hiszen jó ideig minden az ő igényei és szükségletei körül forog. Ezt a jelenséget gondolta tovább, és öntötte a fantázia segítségével mesés formába a Bébi úr, amelynek sikere egy tévésorozatot (Bébi úr újra munkában), és a hazai mozikba augusztus 26-án érkező filmes folytatást is eredményezte.

