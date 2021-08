Harkányi Endre régóta nem tette be a lábát a Vígszínházba, most azonban megette, hogy végleg búcsút vegyen a színpadtól és kollégáitól.

Harkányi Endre évtizedekig volt tagja a Vígszínház társulatának, azonban Eszenyi Enikő igazgatósága alatt távozott a színházból. Hirtelen és váratlan fordulat volt, ami után titoktartási szerződést is irattak vele, a távozás okairól azonban mégis beszélt.

"Az éves szerződésem 80 előadásra szólt, és én csak 67-et teljesítettem, úgy, hogy nem én döntöttem el, hányszor lépek színpadra. Ez volt az ürügy arra, hogy elvegyék a fizetésem felét. (...) Hiába hivatkoztam arra, hogy a jog szerint ha nem a mi hibánkból játszunk kevesebb előadást, akkor 40 százaléknyit lehet korrigálni pro és kontra, végül az igazgató asszony döntése érvényesült, aki azt mondta, ez rám, mint nyugdíjasra nem vonatkozik.(...) Itt most már királynővé avanzsált az igazgató asszony, ő a század asszonya, a nemzet asszonya, és december 5-én ő lesz a Mikulás is. Nekem a Vígszínház a szívem csücske volt, most majd szoktatom a szívemet a csendhez..." - mondta akkor.

Ezután nem ment a Vígszínház közelébe, visszavonultan élt egészen egy véletlen találkozásig. "Véletlenül futottam össze a vígszínház jelenlegi igazgatójával, Rudolf Péterrel. Ez egy kávéházi találkozó volt. Nagyon jót beszélgettünk, ezután arra kért, nézzek be a színházba. Hát benéztem" - mondta a Borsnak. Senkinek nem szólt arról, hogy menni fog az évadismertető ülésre, ahol az egész társulat jelen volt. Felállt és szót kért, hogy elbúcsúzzon.