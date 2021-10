3+3 testvér fogadta a születésekor.A Minnesota állambeli Cottage Grove városában született, az édesanyja háztartásbeli, az édesapja gyári munkás volt. Mindkét szülője hozott a korábbi házasságából három-három gyereket a családba, így neki összesen hat idősebb féltesóval kellett megküzdenie a felnövése közben.

Senki sem tudja, miért Seann, és nem Sean.A keresztnevét teljesen egyedi módon írja két n betűvel a szokásos Sean forma helyett. Amikor ennek okáról kérdezte az édesanyját, homályos válaszokat kapott, és csak annyi derült ki, hogy Sean Connery után adták neki a nevet a szülei. Ő maga azzal szokott viccelődni, hogy jó eséllyel némi drogok is szerepet játszhattak a betű megduplázásában annak idején.

Jay és Néma Bob a fiatalkori hősei.Nem messze nőtt fel attól az Eden Prairie plázától, ahol Kevin Smith a Shop-Show című filmjét forgatta akkoriban, aminek így persze óriási rajongója lett, legfőkébb a Jay és Néma Bob alkotta párosért lelkesedve. Ezért aztán nem is habozott egy percig sem, amikor később együtt dolgozhatott Kevin Smith-szel a Jay és Néma Bob visszavág esetében.

Amikor kirabolták, nem sok mindent találtak nála.Kezdő színészként a Baywatch szereplőválogatására tartott Los Angelesben, amikor egy utcai banda kirabolta. Elvették a pólóját, a cipőjét, és azt az összesen egy dollárt, ami nála volt.

Aerosmith videoklipben is láthattad diákként.Színészként még senki nem ismerte, de az arcát már nagyon sokan láthatták akkor, amikor a kor egyik legsikeresebb rockbandája, az Aerosmith videoklipjében (Hole in My Soul) szerepelt.

Az Amerikai pite idején majmok dobálták.Amikor a befutását hozó Amerikai pitét forgatta, mindössze 8 ezer dolláros gázsit kapott a filmért, és annyira ismeretlen színésznek számított, hogy áruházi eladóként, valamint állatkerti mozgóárusként kellett dolgoznia, hogy legyen miből megélnie. Utóbbit akkor hagyta abba, amikor a majmok megdobálták fenyőtobozzal.

A Jégkorszak-filmekben is hallhatod őt.Már persze nem a szinkronizált, hanem az eredeti változatokban. Ő adta ugyanis az oposszum Ropsz hangját a mozifilmekben és a tévés változatokban is.

30 éves koráig nem volt barátnője.A magánéletben épp az ellenkezője annak a nagyszájú, infantilis partiállatnak, akit játszani szokott. Udvarias és félénk, a nőkkel pedig pláne nagyon bátortalan volt egészen sokáig. Az első igazi barátnőjét 30 évesen szedte össze.

A házasságba is későn vágott bele.A szerelmi kapcsolatait szereti távol tartani a nyilvánosság elől, de az azért kiderült róla, hogy a 2010-es évek elején a modell Lindsay Frimodt volt a párja, sőt a menyasszonya is. A házasság viszont vele nem jött össze, de annál inkább a belsőépítész Olivia Korenberggel, akinek 2019 óta a férje.

A kedvenc hobbija a hátizsákos világjárás.A kedvenc célállomása ebben a formában pedig Európa, és gyakran még a filmezést is felfüggeszti néhány hónapra, hogy a hátára kaphassa a cuccait, és meglátogathasson néhány izgalmas országot.