Ezek a fiatalok (1967)

A magyar beatzene, de úgy általában a magyar könnyűzene hőskorának szinte összes fontos szereplője felvonult ebben a könnyed zenés filmben az Illéstől a Metrón és az Omegán át Koncz Zsuzsáig és Zalatnay Saroltáig. Az Ezek a fiatalok története a felnövésről szól, de a film sokkal inkább a klasszikussá vált dalai és a korábrázolása miatt érdekes, mint a sztorija miatt.

Kopaszkutya (1981)

A nyolcvanas évek igazi kísérletező időszaknak számított a zenében és a filmek terén is, ennek pedig tökéletes kordokumentuma Szomjas György „áldokumentumfilmje", amiben Hobó, Deák Bill Gyula, a napokban elhunyt Póka Egon és a többiek félig saját magukat játszották el. Közben pedig egy fiktív zenekar történetén és egy zenei szubkultúra bemutatásán át generációs életérzést tudtak kifejezni a nyolcvanas évek elején.

Rocktérítő (1988)

Xantus János filmje sem klasszikus dokumentumfilm a Neurotic zenekarról és annak frontemberéről, sokkal inkább zenével és érzéki-érzékeny etűdökkel teli alámerülés a nyolcvanas évek hazai undergroundjának és Magyarországának világába, mint az alábbi részleten is látható. A film sztoriját pedig egy ponton az élet írta át merész fordulattal, Pajor Tamás önpusztító rocksztárból hívő emberré való megtérésével.

Csinibaba (1997)

A „jukebox musical" régóta virágzó filmes zsáner Hollywoodban, nálunk viszont egy olyan film vitte sikerre, ami rögtön csavart is egyet rajta. Tímár Péter rendező a Csinibabában a maga groteszk látásmódjával nyúlt a műfajhoz, és rengeteg korabeli dalt és kortárs zenészt felvonultatva tartott görbe tükröt a Kádár-korszak, és nem mellesleg a Kádár-nosztalgia elé.

Made in Hungaria (2009)

A Fenyő Miklós életének fiatalkori eseményein és a Hungária zenekar megalakulásának valós sztorijain lazán alapuló Made in Hungária először színpadi musicalként aratott nagy sikert idehaza, aztán a belőle készült, jó hangulatú és profin megvalósított mozifilm révén is. Hiába, ott nem lehet rossz a buli, ahol szól a rock and roll!

Balaton Method (2015)

Az új magyar operatőr világsztár Rév Marcell (Eufória, Malcolm and Marie, A feleségem története) nem csak fényképezte, de a rendező Szimler Bálinttal közösen írta-kitalálta is ezt a különleges zenés filmet, amely a 17 mai magyar zenekart hoz össze a Quimbytől Soerii & Pooleken át a Punnany Massifig. Az első közösségi finanszírozásból készült magyar mozifilmben minden zeneszám egy külön kis történet, élőben rögzített zenével, pazar vizuális ötletekkel, és végig különféle balatoni élményekhez kapcsolódva.

Eltörölni Frankot (2021)

A legújabb hazai zenés film egy fiktív punkzenekar fiktív frontemberének története, ami azonban nagyon is sokat merít a pártállami diktatúra korának szomorú eseményeiből. A (hazai trap színtéren saját jogon is ismert Fuchs Benjámin alakította) főhős zenében megfogalmazott lázadását ugyanis a rendszer veszélyesnek ítéli, és a legaljasabb módszerektől sem riad vissza ennek elfojtására.



A Kultúra rovat további cikkei: