Az utolsó párbaj (The Last Duel)Hazai mozis premier: 2021. október 7.

Megtörtént eseményen, a francia történelem egyik leghíresebb párbajának történetén alapul ez a kosztümös film, amelyben Matt Damon és Adam Driver játssza az egymással barátságot ápoló, majd egyikük feleségének vádjai miatt halálos ellenféllé váló két középkori lovagot. A rendezői székben pedig az a Ridley Scott ül, aki nem csak rendezőlegenda, de a történelmi filmek zsánerében is számos alkalommal bizonyított már, a Gladiátorral, az 1492-vel, a Mennyei királysággal.

Dűne (Dune)Hazai mozis premier: 2021. október 21.

Az év egyik legjobban várt filmje persze eredetileg a tavalyi év egyik legjobban várt filmje volt, de a világjárvány lecsengésével végre tényleg megérkezik a nagyvásznakra ez a monumentális, nagyrészt Magyarországon forgatott sci-fi. A sci-fi irodalom egyik alapművéből készített adaptációban ráadásul igazi sztárparádé vonul fel Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgard, Rebecca Ferguson részvételével, a főszerepben pedig Hollywood új üdvöskéjével, Timothy Chalamet-vel.

Vadlovak – Hortobágyi meseHazai mozis premier: 2021. október 21.

Néhány évvel ezelőtt a Vad Magyarország című alkotás bebizonyította, hogy egy magyar természetfilmnek is lehet helye a mozikban, sőt lehet milliós nézettsége is. A Vad Magyarországot készítő Török Zoltán új filmje három évig készült, és különleges új technikákat felhasználva mutat be egy játékfilmhez hasonló történetet a vadlovak és a hortobágyi puszta izgalmas világáról.

Gossip Girl – Az új pletykafészek (Gossip Girl)Hazai tévés premier: 2021. október 26. (HBO)

Közel tíz éve már annak, hogy véget ért a 2000-es évek elejének egyik kultikus tinisorozata, és sokat változott azóta a világ: de a pletyka műfaja örök népszerűségnek örvend, és még a terjesztési technikák is fejlődtek azóta. Nem csoda, hogy felélesztették a Gossip Girl-t is, aminek új változata ismét csak gazdag magánsulisok között játszódik, sőt még Kristen Bell is visszatér a mindentudó elbeszélő szerepében. Az új széria premierjével párhuzamosan pedig a régi sorozat évedai is felkerülnek az HBO GO-ra.

Az igazság bajnokai (Riders of Justice)Hazai mozis premier: 2021. október 28.

Ha szeretted az Ádám almáit, a Gengszterek fogadóját és a Zöld henteseket, ha vevő vagy az groteszk humorra skandináv módon, ha kíváncsi vagy Mads Mikkelsenre valami tőle teljesen szokatlan szerepben, akkor irány a mozi október végén! Az említett filmeket jegyző alkotói gárda új filmje ugyanis ismét telitalálat, ezúttal egy tragikus metrómerényletet követő önbíráskodás láncreakciójának sztorijába foglalva.

A Kultúra rovat további cikkei: