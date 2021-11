Nagyot durrant a Netflixen a Nyerd meg az életed című koreai sorozat, amely egy mondatban összefoglalva arról szól, hogy anyagilag teljesen eladósodott emberek az életüket kockáztatják azért, hogy nyerjenek 12 milliárd forintnak megfelelő összeget és végre egyenesbe kerüljenek. 465 játékosból azonban csak egy nyerhet, így lássuk be, elég nagy a kockázat. Az írás nyomokban spoilert tartalmazhat.

A Squid game, azaz a Nyerd meg az életed teljesen váratlanul robbant be a Netflix sorozatok közé és rövid idő alatt hihetetlen népszerűségre tett szert. Elképzelhető, hogy a koronavírus okozta gazdasági hanyatlás is hozzájárult ahhoz, hogy a nézők azonosulni tudjanak a szerencsétlen sorsú játékosok élethelyzetével, másrészt a sorozat mesterien rávilágít a mai társadalmunkat érintő univerzális problémákra.

A karakterek

Érdekes módon a sorozat elején egyik szereplő sem túl szimpatikus. Mindannyian lecsúszott, eladósodott emberek, akik a saját anyjukat és képesek eladni, hogy egy kis pénzhez jussanak. Főhősünk lusta, dolgozni nem nagyon akar, így a kemény munkát végző anyjától kap egy kis pénzt, hogy lányának vehessen ajándékot. Ő azonban, amint pénzhez jut, azonnal rohan az ügetőre, hogy kedvenc lovára fogadhasson. Igazi lúzer, akinek emberi értékei csak a sorozat előrehaladtával bontakoznak ki. A többi szereplő sem túl megnyerő: van itt zsebtolvaj, órási adósságot felhalmozó üzletember, gengszter, illegális bevándorló és egy haldokló öregember. Ahogy halad a cselekmény, úgy lesznek ők is egyre emberibbek és kezdjük megérteni, megszeretni őket. A sorozat gyönyörűen bemutatja, hogy milyen könnyű lecsúszni a társadalmi ranglétrán, ha az ember rossz döntéseket hoz, vagy önhibáján kívül az utcára kerül.

A cselekmény

A sorozat teljesen ártatlanul indul. 465 eladósodott ember kap egy visszautasíthatatlan lehetőséget, hogy gyerekjátékokat játszva nyerhetnek egy hatalmas összeget. Egyszerűnek tűnik: az már csak az első játék közben derül ki, hogy a győzelem itt vérre megy. Aki veszít, az meghal. A sorozat egyik legfontosabb pillanata, amikor a játékosok megszavazzák, hogy azonnal legyen vége a játéknak, majd pár nap elteltével önként mennek vissza játszani. Szomorú felismerés, hogy igazából nincs választásuk: a való élet annyira ellehetetlenedett a számukra, hogy a pénzért bármit képesek feláldozni, a saját életüket is.

Társadalmi kérdések

A Nyerd meg az életed bővelkedik aktuális társadalmi kérdésekben. Nagyjából minden a pénz körül forog, ez a mozgatórugó, ezzel lehet rákényszeríteni a játékosokat, hogy ne dobják be a törülközőt. Igazi aktuális társadalomkritika ez: pénz nélkül nem érsz semmit és nem érhetsz el semmit. Akinek pénze van, az viszont úgy mozgathatja az embereket, mint a bábukat. Ahol a pénz, ott a hatalom. Az ember végig azon agyal, vajon én mit tennék a helyükben? Vajon én hogyan reagálnék? Az biztos, ha valaki egyszer igent mondott a játékra, ott nincs megállás. Egymás után jönnek az egyes fordulók és minden egyes játék más szempontból teszi próbára a versenyzőket. A cél a túlélés, de megjelennek a morális kérdések is: vajon mit ér egy ember becsülete, a barátság és a tisztelet? Mennyire sikerül egy ilyen embert próbáló helyzetben is embernek maradni?

Ahogy egyre szűkül a kör, úgy tör a felszínre minden játékos valódi énje. Nincs értelme megjátszani magukat, hisz soha többé nem látják egymást újra. Kemény tükör ez az emberiségnek, amely megmutatja, mi mindenre képes az ember a túlélés érdekében. A sorozat legvégén pedig az is kiderül, hogy vizsgáztunk mi emberek emberségből, van-e még remény a világnak?