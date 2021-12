Albert Einstein zsidó származású német Nobel-díjas elméleti fizikus; egyes tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Nevéhez fűződik többek között a méltán világhírűvé vált, korszakalkotó relativitáselmélet is, melyet 106 évvel ezelőtt, ezen a napon adott közzé.

Albert Einstein relativitáselmélete a fizika egyik részterülete, mely a klasszikus mechanika általánosítása.

A relativitáselmélet részterületei az általános relativitáselmélet és a speciális relativitáselmélet. Az általános elmélet határesetként magában foglalja a speciálisat. Mindkettőt Albert Einstein nevéhez szokás kötni. Habár itt halkan megjegyezném, hogy Felix Klein az invariánselmélet megnevezést javasolta, mégis a Galilei-féle relativitási elvre utaló megnevezés terjedt el. Ezt részben az magyarázza, hogy mindkét elmélet alapvető feltevése, hogy a fizika törvényei azonosak, függetlenül attól, hogy melyik megfigyelő végzi el a kísérleteket.

Merészségében felülmúl mindent, amit eddig ember alkotott. Ez az elmélet olyan gyökeresen alakította fizikai felfogásunkat, mint amilyen mély változást okozott a világegyetemről alkotott nézeteinkben annak felismerése, hogy a Föld nem a világmindenség középpontja – Max Planck.

Einstein aztán december 2-án közzétette már korábban megírt relativitáselméletét.

Ebben az elméletben a gravitáció nem egy erő többé (amilyen Newton gravitációelméletében volt), hanem a tér-idő görbületének következménye. Az általános relativitáselmélet egy geometriai elmélet, mely szerint a tömeg és az energia (pontosabban az energia-impulzus tenzor) „meggörbíti" a téridőt, és a görbület hatással van a szabad részecskék mozgására, sőt még a fényére is. Ki érti ezt? Jó kérdés, mint ahogy az is, hogy az idő, az egység, a világmindenség örökmozgó és képlékeny, de mindenesetre végtelen. És relatív, legalábbis Einstein szerint.

Koppenhágai értelmezés / Max és Albert

Einstein kapcsolata a kvantummechanikával elég érdekes volt. Ő volt az első, még Max Planck, a kvantum felfedezője előtt, aki azt mondta, hogy a kvantumelmélet forradalmi elmélet. Az ötlete, hogy a fény kvantumokból áll, említésre méltó változás a fizika klasszikus értelmezéséhez képest. 1909-ben bemutatta első dolgozatát egy fizikuscsoportnak, és kijelentette, hogy meg kell találniuk a módját, hogy a hullámot és a részecskét egyként tudják felfogni.

Kvantum vagy nam kvantum

Az eredeti kvantummechanikát az 1920-as évek közepén felváltó új kvantummechanika Einsteinnek csalódást okozott, mivel azt valószínűségi, és nem szemléltethető alapokra helyezte. Einstein ugyan egyetértett azzal, hogy akkoriban ez volt a legelfogadhatóbb elmélet, de egy még „teljesebb" magyarázatot várt: még determinisztikusabbat. Micsoda szavak! Einstein nagyon tudta ezeket. Tudományos volt a javából és kellően hóbortos ahhoz, hogy zsenialitása már-már az őrültséggel vetekedjen. 1926 - ban levelet írt Max Bornnak, ebből való Einstein híres megjegyzése:

A kvantummechanika bizonyára hatásos. Mégis egy belső hang azt súgja nekem, hogy ez még nem az igazi. Sok mindent mond az elmélet, de nem igazán visz közelebb az Öreg (Isten) titkához. Én legalábbis meg vagyok győződve, hogy Ő nem dobókockázik."Niels Bohr, aki gyakran vitatkozott Einsteinnel a kvantummechanikáról, ezt felelte: „Ne mondd meg Istennek, hogy mit kell csinálnia!

Alapjában véve nem a valószínűségi elméletet utasította el – Einstein valószínűségi elemzéseket végzett a Brown-mozgásról és a fotoeffektusról szóló művében, a „csodálatos 1905-ös év" előtti művében is – mégis úgy gondolta, hogy a fizikai jelenségek alapjában véve determinisztikusak.

Érdekességek, képes képtelenségek Einsteinről

Az Ifjú Einstein, egy 1988-as ausztrál vígjáték, amelyet az a Yahoo Serious írt, készített és rendezett, aki a főszereplője is volt a különös feldolgozású filmnek. Az ifjú Albert Einstein Ausztráliában él egy farmon a szüleivel, az atommagot vésővel hasítja fel, mellesleg feltalálja a rock and rollt, a buborékos sört és a szörfözést.

A film szerint Albert Einstein, aki az 1900-as évek elején egy almatermelő fiaTasmániában, a családi vállalkozás helyett a fizika iránt érdeklődik. Apja megmutatja neki nagyapja „laboratóriumát", egy eldugott fészert, ahol sört készített. Apja elmondja neki, hogy évek óta próbálják bevezetni a buborékokat a sörbe, mondván, hogy aki ezt meg tudja csinálni, az örökre megváltoztatja a világot.

Erős alkoholfogyasztás után Einstein felállítja a tömeg-energia ekvivalencia elméletét (E=MC2), mint képletet a sör atomjainak szétválasztására, hogy buborékokat hozzon létre a sörben.

Marie Curie és Einstein

A filmkockákon aztán a Sydney-be tartó vonaton találkozik Marie Curie-vel, a csinos, egyetemista lengyel-francia tudóssal és Preston Prestonnal, a Sydney-i Szabadalmi Hivatal nagyképű vezetőjével. Marie-t lenyűgözi Einstein, míg Prestont bosszantja. Később Einstein megszáll egy bordélyházban és rájön, hogy a szabadalmi hivatal nem fogadja el a tudományos elméleteket.

Einstein elmegy, és az egyetemen találkozik Marie-val, csakhogy feldühíti a professzorát azzal, hogy kitörli a munkáját, és megírja a saját elméletét. Bár kirúgják, Marie egyre jobban megkedveli őt. Akár így is történhetett volna, de nem így lett.

Einsteint a magánéletében a feljegyzések kibírhatatlan férfiként emlegetik.. Kétszer nősült, mielőtt végleg megözvegyült, de házasságaiban sokkal több volt a többismeretlenes egyenlet, mint a kutatásai során bármikor. Tudósnak kiváló és példaértékű volt, méghozzá olyan, aki a hiányosságaiból bőven erényt kovácsolt, - köztudott, hogy matematikából megbukott – de férjnek keresve is találtak nála jobbat a nők.