Arról, hogy a citromos víznek valóban vannak-e jótékony hatásai, megoszlanak a vélemények. Lehet, sőt biztos, hogy ez sem csodaszer, de az is tény, hogy ártani nem ártasz vele magadnak, és egy kis pluszvitaminhoz is jutsz. Egy próbát megér. Fél pohár meleg vízbe facsarj bele legalább fél citromot, és idd meg éhgyomorra. Még jobb, ha minden étkezés előtt elfogyasztasz egy pohárral.

Az ébredés utáni és az étkezések előtti vízivás akkor is jótékony, ha nem teszünk bele citromot. Reggel egy pohár langyos víz könnyebben beindítja az emésztést, az étkezések előtti pedig gondoskodik arról, hogy ne legyünk annyira éhesek, így kevesebbet eszünk majd.

A citromos víz egyébként nem egy új hóbort: hosszú évek óta népszerű napindító, de sokat segít akkor is, ha túl sokat ettél, és szeretnéd kicsit serkenteni az emésztést.

De nézzük pontról pontra, miért is érdemes citromos vízzel indítanod a napot!

1. Segít szabályozni a bélműködést. Ha meleg vízzel fogyasztod, a citromban található citromsavak reakcióba lépnek más enzimekkel, savakkal és megkönnyítik az emésztést.

2. Egy pohár citromos víz, és a máj sokkal több enzimet termel. Tisztítja a májat, így az sokkal könnyebben tud megszabadulni a méreganyagoktól.

3.A citrom gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően segít leküzdeni a légúti fertőzéseket, a torokgyulladást és a mandulagyulladást, így télen, amikor ezek jobban fenyegetnek bennünket, méginkább hasznosak.

4. A citromban található antioxidánsok védik az immunrendszert, így nélkülözhetetlen az anyagcsere szabályos működéséhez.

5. A depresszió és a szorongás sokszor a vér alacsony káliumszintje miatt alakul ki, így az idegrendszernek szüksége van elegendő káliumra, ami a citromban meg is található.

6. A citromban található C-vitamin miatt fiatalítja a bőrt. Emellett a kollagéntermelődésre is jó hatással van, és lassítja az öregedési folyamatokat. Kifejezetten ajánlott a terhes nőknek, segít a magzat csontszöveteinek kialakulásában, illetve a magas káliumtartalom miatt a baba agyszöveteinek és idegrendszerének kialakulásában is. Ha fáradtabbnak, levertebbnek érzed magad a szokottnál, és már az alvás sem segít, a citrom energiával tölt fel. A C-vitamin ugyanis hatékony a vérszegénység ellen, fokozhatod vele a szervezetben a vas felszívódását, így a fáradtságnak is búcsút inthetsz!

7. A citromos víznek van egy enyhe antibakteriális hatása, így tökéletes választás rágó helyett akkor, amikor friss leheletre vágysz.

Ha unod már a citromos vizet, kicsit variálhatsz is vele. Készíts citromos-gyömbéres italt!

1 bögre meleg, de nem forró vízbe facsarj egy fél citromot, reszelj bele egy ujjnyi gyömbért, pár perc után szűrd le az egészet. Melegen fogyaszd reggel, felkelés után, a meleg víz ugyanis beindítja az emésztést. A citrom nemcsak vitaminokban gazdag, de gyorsítja az anyagcserét, emellett tisztító hatása is van. A gyömbér pedig természetes méregtelenítő, és jó hatással van a bélmozgásra.