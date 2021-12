Lehet vitatkozni, szeretni, nem szeretni, Napóleon mégiscsak Napóleon. Őt, még az is ismeri, aki azt gondolja, hogy nem. A világtörténelem egyik legnagyobb alakjáról beszélünk, Bonaparte Napóleonról, aki 217 évvel ezelőtt ezen napon,1804. december 2-án koronázta Franciaország császárává saját magát. Napóleon 16 esztendeig volt országának vezetője, melyből 9 éven át Európát is uralkodása alá vonta. Híre messzire elért, kiemelkedő tehetségű katona volt, akinek stratégiai zsenialitása felülmúlt minden elképzelést. A politikai vonalon brillírozott, ám a magánéletében ő is egy hétköznapian esendő, problémáival küszködő ember volt.