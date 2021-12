Előző cikkünkben Szűz Mária életét jártuk körbe, aki az egyik legvitatottabb nő a vallástörténetben. Az Újszövetség alapján Jézus édesanyja, aki szeplőtelen fogantatás keretében bűntelenül szülte meg a Megváltót. Eredetileg zsidó nő Názáretből. A protestánsok szerint nem volt bűntelen, azonban a katolikusok és ortodoxok becsülik szüzességét.

Szent Józsefről és Szűz Mária Józseffel való házasságáról azonban kevés szó esett.

Mit tudunk Szent Józsefről?

Valószínűleg Kr. e. 30 előtt született. Ereklyéi nem maradtak fenn, sírja vélhetőleg a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika alatti barlangban volt, vagy a jeruzsálemi Jozafát-völgyben.

Józsefről hosszabban csupán a két gyermekségtörténet szól Máté és Lukács evangéliumában. Ezek szerint József Názáretben élt, Dávid király családjának leszármazottja volt, és ácsként dolgozott.

Házassága Máriával

Miután eljegyezte Máriát, József még a házasságkötés előtt rájött, hogy Mária terhes. Ettől megrendült, és úgy döntött, felbontja a jegyességet. Mindezt a legnagyobb titokban akarta megtenni a nyilvánosság bevonása nélkül, hiszen pontosan tudta, hogy ezért Máriát halálra köveznék. Azonban egy angyal eljött hozzá álmában, és elmondta neki, hogy Mária Isten fiát hordja a szíve alatt, majd felszólította, hogy vegye feleségül Máriát és vállalja a születendő gyermeket.

Ezt a részt a szentírásban néhányan a második angyali üdvözletnek tartják azzal a különbséggel, hogy míg Mária esetében nappal történt a jelenés, József esetében ez éjjel, álmában zajlott.

Élete másik két legfontosabb döntését József szintén éjszaka hozta meg, így valószínű, hogy nem pusztán véletlen a napszak ismétlődése.

Ebben az időben az éjszaka jelentése egyet jelentett a gonosz erők tevékenységével és a kísértések rendkívüli aktivitásával. Eszerint az éjszaka József kétségekkel teli lelkiállapotára is utal: lemondani saját álmairől és együtt élni a legtisztább asszonnyal teljes önmegtartóztatásban nehéz döntés lehetett számára.

Végül elfogadta Isten akaratát,

Miután Jézus megszületett, ismét angyal látogatta meg Józsefet, és figyelmeztette, hogy Heródes bántani akarja majd a gyermeket. Ennek hatására Máriával és a kis Jézussal Egyiptomba menekültek, és egészen addig ott is maradtak, míg az angyal harmadszorra is meglátogatta, és elmondta, hogy Heródes meghalt, a veszély megszűnt, hazatérhetnek.

Az említett két gyermekségtörténet úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll Jézus életében, sőt, Lukács többször is Jézus atyjának nevezi őt. Az is ezt mutatja, hogy ő adta a Jézus nevet a gyermeknek.

József és Jézus kapcsolata egyedülálló volt. József nem volt az édesapja Jézusnak, hiszen őt Isten csodával szólította életre. De Isten az, aki József fiává tette Jézust, amikor ő Mária méhében megfogant, és akire egyedül Józsefnek volt joga az eljegyzés címén. Az angyal egy álomban mondta el Józsefnek, hogy ő lesz Jézus apja, és neki kell nevet adni a fiúnak. Kapcsolatuk minőségét Isten határozta meg.

Józsefről a tizenkét éves Jézus jeruzsálemi eltűnésekor olvasunk utoljára az evangéliumban (Lk 2, 42). Amikor Jézus elkezdi nyilvános működését, az evangélisták nem említik többet, valószínűleg akkor már nem élt.

József csendben élte életét, "hallgató szentként" nem hagyott hátra bölcsességeket. A hagyomány szerint hűségéért és "hallgatásáért" a legnagyobb ajándékot kapta: halálánál Jézus és Mária is jelen volt.