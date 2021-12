A lakástulajdonosok mindent megtesznek azért, hogy ha arra kerül a sor, akkor a legjobb áron tudjanak túladni az ingatlanon. Az apró szépséghibákat egy kis festéssel, felújítással el lehet rejteni, de vannak azok a problémák, amik több kreativitást igényelnek. Ha nem lehet eltüntetni valamit, akkor szörnyű, de elképesztően vicces megoldások születnek.

A The Broke Agent ezeket a különleges, valljuk be, elhibázott megoldásokat figurázza ki, és az internetre feltöltött lakáshirdetési bakikat gyűjtik össze. Az általuk bemutatott lakásokban kalandos lehet az élet, de talán megértjük, miért is nehéz rájuk vevőt találni.

