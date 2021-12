A szülei különleges foglalkozásokat űztek.

New Yorkban született, de még csecsemőkorában Londonba költözött a családja, és ott nőtt fel. Az édesapja egy amerikai befektetési bankár, aki a pénzügyi szakmáról átnyergelt a műkincskereskedelemre, főként a kortárs kínai alkotók festményeivel foglalkozik. Az édesanyja dél-afrikai származású, és fiatalabb korában modell volt, később pedig David Bowie asszisztenseként dolgozott.

A nővérével saját divatcéget építettek fel.

December 28-a nemcsak a születésnapja miatt kiemelt dátum Sienna Miller számára, hanem a nővérével, Savannah Miller divattervezővel közösen alapított ruházati márka miatt is, amit épp e jeles nap után Twenty8Twenty-nek ('húsz8húsz') neveztek el.

Aktmodellként kezdte a karrierjét.

18 éves korában Angliából átköltözött New Yorkba, és a színészi tanulmányai mellett modellként dolgozott. Többek között a Vogue címlapján is szerepelt, a híres Pirelli naptárban pedig félmeztelenül is megcsodálhatták az érdeklődők.

Jude Law oldalán vált világhírűvé.

A karrierje nagy áttörését a 2004-es év hozta el, amikor a Torta című filmben Daniel Craig, az Alfie-ban pedig Jude Law vágyainak tárgyát játszotta. Utóbbival a filmvásznon kívül is szerelmi viszonyba keveredett, és így rögtön a bulvárlapok címlapján is találta magát. Law-val a jegyességig is eljutottak, majd miután a férfi megcsalta őt a (korábbi kapcsolatából származó) gyerekei nevelőnőjével, szakítottak. Később még két alkalommal újra összejöttek néhány évre, de 2011-ben végleg elbúcsúztak egymástól.

Háromszor volt menyasszony, de egyszer sem ment férjhez.

A Jude Law-féle eseten kívül két másik neves brit színész is eljegyezte őt: Rhys Ifans és Tom Sturridge menyasszonya is volt 1, illetve 3 évig, de végül egyik kapcsolat sem végződött házassággal. Utóbbi kapcsolatból viszont megszületett Sienna Miller kislánya, Marlowe.

Jól keresett a kártérítésekkel.

Két brit bulvárlap, a Sun és News of the World 25 millió forintnyi kártérítést fizetett neki, miután engedély nélkül leközölték róla azokat a fotókat, amik egyik filmje meztelen jelenetének forgatása közben készültek róla. 2011-ben pedig azért kapott több mint 50 millió forintnyi kártérítést, mert az említett News of the World megbízásából feltörték a telefonját is.

A nemzetközi konyhát, az angol focit és a kutyákat szereti.

Imád jókat enni, a kedvenc ételei között listavezető a Fülöp-szigeteki adobo csirke és az indiai csirke tikka masala. A londoni Chelsea futballklub lelkes szurkolója, otthon pedig Porgy és Bess nevű kutyái várják.

Hálás, ha nem zűrös csajokat kell játszania.

A filmszerepeiben rendszerint olyan karaktereket osztottak rá, akik labilisak, érzelmi válságban vannak, gyakran drogfüggők, de minimum láncdohányosok, és nemegyszer meg is halnak a történet végén. Épp ezért okozott neki kimondott élvezetet, amikor a popcornfilm G. I. Joe: A Kobra árnyékában végre egy teljesen súlytalan, szórakoztató figurát alakíthatott.

Egy az egyben kivágták Johnny Depp mellől.

A Fekete mise című 2015-ös gengszterfilmben a legendás bűnöző Whitey Bulger barátnőjét játszotta Johnny Depp mellett, de a rendező Scott Cooper a vágószobában úgy döntött, hogy teljesen kihagyja a jeleneteit és történetszálát a filmből.

Alfred Hitchcock múzsájaként aratta a legnagyobb sikerét.

A Hitchcock és Tippi Hedren című minisorozatban a legendás filmrendező szőke múzsáját, a Madarak című klasszikus mozi főszereplőnőjét játszotta, és karrierje legtöbb elismerését söpörte be az alakításával, többek között BAFTA és Golden Globe-jelöléseket is.