Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) csillagászprofesszor doktorandusza, Kate Debiasky (Jennifer Lawrence) felfedez egy üstököst. Nagy a boldogság, de nem tart sokáig: a prof számításai azt mutatják, hogy a hatalmas meteor a Földbe fog csapódni és elpusztítja a bolygót, Kate szerint 6 hónap, 10 nap, 11 perc és 41 másodperc múlva.

A NASA-tól a bolygóvédelemig mindent és mindenkit bevonva a csapat eljut Janie Orlean (Meryl Streep) amerikai elnökig, aki nem a tőle elvárt módon kezeli a helyzetet, „maradjunk nyugton és figyeljünk", mondja, s ezzel az ügyet le is zárná, van fontosabb baja is, pl. az időközi választások. A tudóscsapat a sajtóhoz fordul, a New York Herald hajlandó is foglalkozni az üggyel, bejuttatják Randallt és Kate-et Amerika egyik legnépszerűbb műsorába, a Brie Evantee (Cate Blanchett) vezette „Napi szaftba". Dr. Mindy népszerű lesz, Kate nem, és itt a végére is értem a minimális spoilerezéssel elmondható infóknak.

Üstökös bármikor becsapódhat a bolygónkba, erre vagy fel tudunk készülni, vagy nem, de a sztori aktualitását nem ez adja, hanem a problémakezelés. Adam McKay rendező egy interjúban elmondta, hogy jóval a pandémia előtt írta meg a forgatókönyvet, a klímaváltozás és annak világszintű kezelése indította el benne azokat az érzéseket, amelyek végül a film megvalósításához vezettek, de a COVID-19 járvány globális szintű kezelésére is ráhúzható, ami a filmben történik. A korábbi katasztrófafilmekkel ellentétben, amikor az elnök egy ilyen helyzetben az azonnali intézkedés, a világ és az emberek megmentése mellett dönt, s abban aktívan részt is vesz, itt a világ egyik nagyhatalmának vezetője a hatalom-, pénz- és karrieréhes embert mutatja meg.

A Ne nézz fel! társadalomkritika a javából, éppen ezért időnként kellemetlenül érezheti magát a néző. Arról szól, hogy vajon hány ember hinné el, ha megtudná, hogy hamarosan mind meghalunk? Felfognánk, vagy tényleg jobban érdekelne, hogy szakított a sztárpár (Ariana Grande, Kid Cudi)? Elhinnénk, ha elismert tudósok azt mondanák, itt az ideje félni, vagy hárítanánk, tagadnánk, összeesküvéselméleteket gyártanánk arról, hogy a politika mennyire akar minket megvezetni, hogy a nagyhatalmak hogyan akarják megtizedelni a népet, mert már így is túl sok az ember a Földön és hasonlók?

A politikusaink becsülettel helytállnának, megoldásokat keresnének, vagy Orlean elnökhöz hasonlóan az utolsó pillanatig csak önmagukra gondolnának, hogy végül a saját maguknak és kiválasztottjaiknak kidolgozott menekülési tervet hajtsák végre?

A zseni technológiai mogulok, leggazdagabb emberek, akik valóban átlátnák a problémát, mint a filmbeli BASH cég igazgatója, Sir Peter Isherwell (Mark Rylance), mit tennének? A világot mentenék, vagy a profitot hajtanák?

A Netflix december 24-én bemutatott filmje, melynek utolsó 20 perce üt a legnagyobbat, sok kérdést vet fel, humorosan tálalva, azzal a rendezői céllal, hogy miközben a néző szórakozik, azért el is gondolkodjon, és a tőle telhető legtöbbet tegye azért, hogy a Földet ne mi, a lakói döntsük pusztulásba.

Adam McKay ehhez igazi sztárcsapatot rakott össze, ez nem vitás. Hogy Hollywood csillagai ezúttal is tündökölnek, az is vitathatatlan. Hogy a rendezés kiváló, egyértelmű. Hogy a film mennyire tetszik, az egyénfüggő.