A korkülönbség hallatára a legtöbbünknek elsőre az a séma ugrik be, amikor egy fiatal nő szívét ejti rabul a nála idősebb, tapasztaltabb, sármosabb férfi. Az apakomplexus példájára számtalan szerelmi szálat említhetünk, azonban az ritkább, amikor a kapcsolatban a nő az idősebb. Cikkünkben 3 olyan olvasmányt szedtünk össze, amelyekben fiatal ifjú férfiak ejtették rabul idősebb válaszottjuk szívét. Drámából és belső vívódásból itt sem lesz hiány, de lássuk, mely kötetekről is van szó.

Bernhard Schlink: A felolvasó

Ékes példája e kötet azon szerelmeknek, melyek egyszer adatnak meg az ember életében. A történet egyből a szívig hatol, hiszen az alaphelyzet már önmagában sem egyszerű. Michael Berg és a nála kétszer idősebb Hanna nyíltan nem vállalhatják fel a románcukat. Csupán egy nyár adatik a szerelmüknek, mely heves, tüzes és oly hamar vész el, amikor Hanna eltűnik. Évekkel később egy tárgyaláson találkoznak, ahol a nőt háborús bűnténnyel gyanúsítják: a náci uralom alatt emberek tucatjait küldte szándékosan a halálba. Közülük több gyenge, fiatal lány volt, akik éjszakánként felolvasni jártak át a nőhöz. Michaelnek szembe kell nézni a náci múlttal, a soha ki nem hevert szerelemmel és meg kell értenie: múlt nélkül nincs jelen és semmi sem az, ahogy mind ez idáig hitte.

Tracey Garvis Graves: Kötelék

A Callahan család nyári munkát ajánl a harmincéves tanárnőnek, Annának azzal a céllal, hogy tanítsa T.J.-t. A tizenhét éves fiúnak nincs kedve az utazáshoz, mert súlyos betegsége mellett tanulnivalók sokasága vár rá a trópusi nyaraláson. Éppen a szülőkhöz utaznak, amikor a pilóta halálos kimenetelű szívrohamot kap és lezuhannak az Indiai-óceánba. A történet egészen hihetetlen fordulatot vesz, hiszen egy lakatlan szigetre sodródnak, ahol semmilyen élet sincs rajtuk kívül. A túlélés a tét: a napokból hónapok lesznek, és újra kell gondolniuk a kapott életüket. T.J.-ből, a kamasz tinédzsersrácból férfi lesz, és az idő előrehaladtával, egymás megismerésével és a helyzet abszurditásából fakadóan végül románc születik kettejük között. Míg a a fiút izgatja a szituáció, addig a tanárnőt frusztrálja a helyzet és bűntudatot érez saját érzései miatt. A kötetben az írónő betekintést ad mindkettejük nézőpontjába, ami nemcsak a mondanivalóban, hanem a mű stílusában is megmutatkozik. A szereplők gondolatait koruknak megfelelően, a leghitelesebben adja át.

Vi Keeland: Fiatal szerető

Egy internetes portálon ismerkedik meg Valentina és a nála tizenkét évvel fiatalabb Ford, azonban már az első randevú alkalmával kiderül: mindig ismerték egymást. Valentina élete legnehezebb időszakán van túl, ugyanis gimnáziumi szerelmétől válik el, és eddig egész életében arra kényszerült, hogy megfeleljen az anya, a jó feleség szerepeinek. Ahogy trendi manapság: „nem élte ki magát", hiszen tizenhét éves kora óta együtt volt a férjével. Most az egyetlen célja az, hogy megtalálja önmagát. Ford szintén kemény utat járt be: egyedül kellett felnevelnie a húgát és a magánélete mindig sikertelen volt: sosem volt szerelmes. A történet az önmagát kereső nő és a nehéz sorsú ifjú üzletember kapcsolatának alakulását mutatja be. Fordulatokból az ő szerelmük sem szenved hiányt, a kérdés mégis fennmarad: képesek-e felülemelkedni a rossz tapasztalatokon és a korkülönbség ellenére sikerül-e összecsiszolódniuk?