Magyar gyökerekkel is rendelkezik

New Yorkban egy nagymenő ügyvéd apa és egy szociális munkás anya gyermekeként született. Apai ágon angolok és németek voltak a felmenői, anyai ágon pedig német, orosz és magyar zsidók.

Botrányosan debütált a színpadon

Életében először akkor állt színpadon, amikor háromévesen a szüleitől elszabadulva felmászott a világot jelentő deszkákra, megzavarva az épp zajló előadást.

Történelemből szerzett diplomát

A híres Columbia egyetemen történelmet tanult, és mellette, csak hobbiból járt drámaórákra. Azonban olyan tehetségesnek bizonyult, hogy diploma után inkább utóbbival kezdett el foglalkozni.

A borravalók és egy cukorkareklám tartotta életben

Kezdő színészként valamiből meg is kellett élnie, ezért aztán pincérnőként dolgozott, és mellette a Skittles cukorka reklámfilmjéből származó jogdíjakkal egészítette ki a fizetését. Végül aztán az Esküdt ellenségek című sorozatban kapott szerepe után tudott főállású színésszé válni.

Bruce Willis oldalán vált híressé

A Bérgyilkos a szomszédom (2000) című film hozta meg számára az áttörést, amiben Matthew Perry és Bruce Willis oldalán játszotta a kertvárosi feleséget, aki rákap a kemény csaj szerepére.

A férjének köszönhetjük a Trónok harcát

2002 óta David Benioff párja, aki a fő alkotója (showrunnere) volt D. B. Weiss oldalán a Trónok harcának. 2006 óta házasságban élnek, két kislányuk és egy kisfiuk született.

A legjobb barátnőjét a tévéből szerezte

A Jack és Jill című tévésorozatban szerepelt együtt Sarah Paulsonnal, aki azóta is a legjobb barátnője. Ők ketten aztán A színfalak mögött című, tévés közegben játszódó tévésorozatban is együtt játszottak.

Mentális problémákkal is megküzdött

Egész életében küzdött a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarával (ADHD). Egy interjúban pedig azt is elárulta, hogy az első szülése után komoly depresszión esett át.

Nem fogod megtalálni a közösségi médiában

Nem kedveli a közösségi médiát, a saját bevallása szerint inkább olyasmivel foglalja el magát, ami igazán fontos számára. Így aztán nem aktív sem a Twitteren, sem az Instagramon, sem a Facebookon.

Nem csak színésznő, de író is

Társszerzője volt egy gyerekkönyvnek (Dear Santa, Love, Rachel Rosenstein), írt egy sikerrel futó színpadi darabot (Our Very Own Carlin McCullough) és ő a 2021-ben a Netflixen debütált A tanszékvezető című sorozat producere és forgatókönyvírója is.