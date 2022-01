A mémek ma már egy pillanat alatt képesek vírusként terjedni az interneten. Híressé tehetnek embereket, ételeket, filmeket vagy dalokat, akár olyasmit is, amiről talán sosem hallottunk volna.

A fiatalok számára a TikTok az első számú közösségimédia-felület, innen értesülnek a hírekről, aktuális trendekről, arról, hogy mi a népszerű és mi a ciki. A TikTok folyamatos aktivitást követel, hiszen villámtempóban váltják egymást azok a videók, amelyek aktuálisan beszédtémát szolgáltatnak ma az általános- és középiskolákban. Aki lemarad, az kimarad.

Bármelyik filmrészletből, interjúból, sportközvetítésből, otthon forgatott videóból vagy dalból lehet mém, mégis nagyon kevés tarolja le az internetet. Ha azonban valamit felkap a netes forgószél, akkor azt heteken keresztül képes pörgetni a világ minden pontján. Számtalan dal a TikToknak köszönheti, hogy felfedezték. Enélkül sosem kerültek volna fel a rádiók lejátszási listáira.

A TikTok nemcsak felfedezett korábban ismeretlen dalokat, hanem egykori slágereket is újra népszerűvé tett. Ezekből válogattunk össze párat.

Rasputin

Az ABBA riválisának is mondott német popegyüttes az eurodiszkó legnagyobb sztárja. A Boney M. dalait generációk fújják, és még ma is ugyanolyan jót lehet rájuk táncolni és bulizni, mint 45 évvel ezelőtt. Nem véletlen, hogy a svéd négyes mellett a Boney M. is kedvelt a TikTok világában. A legutóbb Rasputin című számukra ropta az internet, amely így négy évtizeddel a megjelenése után visszarepült a csúcsra.

Iko Iko

A világon ez az egyik legtöbbször feldolgozott dal, amely túlzás nélkül minden korszakban megtalálta a helyét. A közönség először 1953-ban hallhatta egy New Orleans-i előadótól, James Crawfordtól, aki azonban nem tudta sikerre vinni saját szerzeményét. Az első nagy áttörés 1965-ban történt, egy amerikai lánytrió csinált slágert a jazzes nótából. Legutóbb pedig a Pápua Új-Guineában élő Justin Wellington robbantott az Iko Iko-val, ami a TikTokról egyenesen a rádiókba játszotta magát.

Put Your Head on My Shoulder

Egy újabb visszatérő a múltból, méghozzá az idehaza is népszerű Paul Anka repertoárjából. A 80 éves énekes szerintem sosem gondolta volna, hogy pályája végén egy másik száma képes lesz elhomályosítani Diana című világslágerének ismertségét. Pedig megtörtént, és a TikTok-művészeknek hála azok is megismerhették ezt az 1959-es nótát, akiknek talán még a szülei sem éltek akkoriban.

Helikopter

Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy senki sem hallott volna hazánkban Fazlijáról, ha tavaly ősszel nem kap szárnyra az egyik slágere. A román-bosnyák származású énekesnek még 2015-ben jelent meg Helikopter című dala, amely letarolta az internetet. Repülő gyerekjáték, vagy farkát boldogan csóváló kiskutya, bármiről is készüljön videó, manapság biztosan a Helikopter pár másodperces részlete csendül fel a háttérben.

Piros volt a paradicsom, nem sárga

Nem mehetünk el szó nélkül az utóbbi hetek legtrendibb dala mellett, amelynek meglehetősen hosszú a története. A TikTokon azonban nem az első változat, hanem egy feldolgozás lett sláger. MC Hawer és Tekknő az ezredfordulón jelentette meg első közös mulatós albumát, ezen kapott helyet a Piros volt a paradicsom, nem sárga. Ezt a nótát vágta össze valaki a kormányzati reklámkampány szlogenével, és létrehozta az elmúlt idők legnépszerűbb mémjét.

A számot annak idején Kovács Apollónia tette ismertté, ő volt az, aki Járóka Sándor és zenekarának Cigánydalok címmel megjelent lemezén 1967-ben elsőként előadta ezt a népdalt.