Ronnie Spector a rákkal folytatott rövid küzdelmet, de szervezete feladta a harcot. Az énekesnő 78 évesen távozott az élők sorából, halálának hírét családja jelentette be. Közleményükben leírták, hogy az énekesnő családja körében, férje karjaiban hunyt el.

Az énekesnő 1957-ben nővérével, Estelle Bennettel és unokatestvérükkel, Nedra Talley-vel megalapította a The Ronettes nevű lánycsapatot. Egyik leghíreseb számuk a Be my baby. A lánybanda a Rolling Stones-szal turnézott Angliában, és a Beatles barátai voltak.