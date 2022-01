Évek óta vágyott már egy unokára, de csak nem akart összejönni. Most viszont mindjárt két baba is érkezik a családba.

„Hihetetlen, de igaz! A lányaim unokával fognak megajándékozni minket!" - lelkendezett a Borsnak a művésznő, aki férjével, a neves dramaturg, forgatókönyvíró és filmes szakember Czető Bernát Lászlóval együtt örül a jó hírnek. Mindketten rendkívül boldogok, és már alig várják, hogy babázhassanak.

Először a Szomszédok című magyar szappanopera atyjaként is ismert, férje első házasságából származó lánya jelentette be, hogy gyermekáldás elé néz, majd Kati édesgyermeke is előállt a nagy hírrel. A színésznő kiskora óta ismeri férje lányát, a Dániában élő Klárit, akit sajátjaként szeret, és a lányok is testvérként szeretik egymást.