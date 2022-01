Kirk és Michael Douglas

Jó eséllyel minden idők leghíresebb apa-fiú színészpárosa Kirk és Michael Douglasé, hisz meglehetősen ritka, hogy egy család két egymást követő generációja is ekkora szupersztárt adjon a világnak. Márpedig Kirk Douglas a maga idejében a Spartacussal, A dicsőség ösvényeivel és A Nap szerelmesével kétségkívül az volt. És azzá vált Michael Douglas is, noha kellett neki egy kis idő, mire ki tudott lépni az apja árnyékából, és eljutott az Elemi ösztönig vagy a Tőzsdecápákig. A Túl nagy család című filmjüket már akkor forgatták, mikor mindketten az idősebb generációhoz tartoztak, és nemcsak apa és fia, de unokák is szerepelnek benne különböző ifjú Douglasek alakításában. Sőt, a zsémbes családfő feleségét is az a Diana Douglas játssza, aki az életben is Michael édesanyja — annyi a különbség a valósághoz képest, hogy az életben már több mint fél évszázada elvált Kirk Douglastől.

Jerry és Ben Stiller

Ben Stiller papája kevésbé ismert a mozivászonról, noha más területen igencsak jól cseng a neve: színpadi és televíziós komikusként évtizedek óta ott van az élvonalban. Sőt, Stiller & Meara néven még egy saját tévéshow-ja is volt édesanyjával, Anne Mearával. Amikor pedig Ben élvonalbeli színész, sőt később élvonalbeli rendező és producer is lett Hollywoodban, akkor a papa elkezdett feltűnni a filmjeiben – általában apróbb mellékszerepekben, mint a Nehézfiúk és a Zoolander esetében, majd az Agyő, nagy Ő!-ben eljött az a pillanat is, amikor apát és fiút alakított a két színész, és az életművész öregúr, Jerry adott tanácsokat a félresikerült nászútján és házasságán ügyködő görcsös Bennek.

Donald és Kiefer Sutherland

Kanada leghíresebb apa-fiú párosa (a Trudeau-k mellett) Donald és Kiefer Sutherlandé. A fiú már a nevét is a papa mozis munkássága nyomán kapta, egy Warren Kiefer nevű rendező volt ugyanis Donald élete első mozifilmjének direktora. Donald Sutherland igazi hollywoodi legenda lett, olyan filmekkel, mint a Kelly hősei, vagy legutóbb Az éhezők viadala-széria, Kiefer pedig inkább a kisképernyőn vált sztárrá Jack Bauer ügynökként. A papa is nagy rajongója a 24 című sorozatnak, ami Kiefer leghíresebb alakítását hozta el, de visszautasította a felkérést, hogy a hatodik évadban játssza el Jack Bauer apját. A két Sutherland három alkalommal is egy filmben játszott, de a Gengszterpapa, Ha ölni kell, és Forsaken című filmek közül csak utóbbiban szerepeltek közös jelenetekben.

Martin és Charlie Sheen

A Sheen família tagjainak polgári neve igazából Estevez, és itt nem csak egy, de két híres fiúról is beszélhetünk, hiszen Martin Sheen másik fia, Emilio Estevez is ismert színész lett. A két nagyobb sztár azonban Martin és Charlie Sheen, akik több filmben is játszottak együtt, legemlékezetesebb módon a Tőzsdecápákban alakítva a becsületes munkásapát és a feltörekvő brókerfiút. Épp ezért ül annyira az a poén a háborús paródiafilm, a Nagy durranás második részében, amikor megdicsérik egymást, milyen jók voltak a Tőzsdecápákban. Eközben pedig a jelenet a papa híres filmjét, az Apokalipszis mostot is megidézi.

Stellan, Alexander, Bill és Gustav Skarsgård

A svéd Skarsgårdok igazi színészdinasztiát alkotnak, hiszen az Európában és Hollywoodban is elismert karakterszínész Stellan (Dűne, Csernobil) több fia, Alexander, Bill és Gustav is erre a pályára lépett, szintén sikeresen. Közülük Alexander (True Blood, Tarzan legendája) lett igazi filmsztár, sőt szexszimbólum – a papával pedig Skandinávia leghíresebb filmrendezője, Lars von Trier különös világvége-filmjében játszottak együtt, mindketten mellékszerepet alakítva, de azt annál emlékezetesebben.

Denzel és John David Washington

A Tenet révén már igazi hollywoodi blockbuster főszerepét is eljátszotta John David Washington, aki jelenleg az egyik legfelkapottabb amerikai férfiszínész olyan további filmekkel, mint a Csuklyások: BlacKkKlansman és a Malcolm és Marie. A kétszeres Oscar-díjas színésznagyság Denzel Washington fia ráadásul csak öt éve kezdett el komolyabban foglalkozni a kamerák előtti szerepléssel, felhagyva profi sportkarrierjével.

Clint és Scott Eastwood

Január 20-tól játsszák a hazai mozik a Veszélyes című akciófilmet, a főszerepben a lassan önálló jogon is filmsztárrá váló Scott Eastwooddal. A westernhős és rendezőlegenda papára külsejében és keménységében is hasonlító színész a kamerák előtti karrierjét Clint Eastwood filmjeiben kezdte, főleg amikor az öreg nemcsak színészként, de direktorként is tevékenykedett - például a Gran Torinóban, ahol egy emlékezetes epizódszerep jutott az akkor még tejfelesszájú Scottnak.