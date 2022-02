Többször változtatott nevetWilliam Bruce Rose Jr. néven született, de a szülei egészen kicsi korában szétváltak. Ezután a nevelőapja a nevére vette, így William Bruce Bailey lett belőle, sőt 17 éves koráig azt sem tudta, hogy nem a nevelőapja az igazi szülője. A zenei karrierjéhez az Axl Rose művésznevet választotta, majd 1986-ban hivatalosan is felvette a W. Axl Rose nevet. Ebben a W. nem egy rövidítés, hanem önmagában egy név, mivel nem akarta, hogy a William révén az igazi apja keresztneve megmaradjon.

Molesztálták kisgyerekkéntAz igazi apjához azért sem akart semmilyen módon kötődni, mert ő szexuálisan molesztálta akkor, amikor Axl mindössze kétéves volt. De a nevelőapjával sem járt sokkal jobban: ő pedig rendszeresen verte és lelkileg is gyötörte a testvéreivel együtt.

Templomi kórusban kezdett el énekelniA gyerekverés és a lelki bántalmazás nem valamilyen lecsúszott, nyomorban élő közegben következett be, hanem egy kívülről mintafamíliának tűnő, vallásos családban. A nevelőapja fundamentalista keresztény elvei alapján tilos volt például tévét nézniük, zenét hallgatniuk, a lányok pedig a sátán kísértését jelentették. A gyakori templomba járás egyetlen előnnyel szolgált: Axl ott kezdett el énekelni.

Komoly mentális betegséggel küzdIlyen traumatikus gyerekkor után nem csoda, hogy a lelki egészség mindig csak egy vágyálomnak tűnt számára. Felnőttkorában alapos pszichiátriai kivizsgáláson is átesett, és végül bipoláris zavarral (mániás depresszió) diagnosztizálták.

A neve pajzán szójátékot rejtHa az AXL ROSE név betűit más sorrendbe helyezzük, akkor épp kiadja azt, hogy ORAL SEX. Ez pedig nem véletlen.

17 évesen lépett le otthonról. Még csak 17 volt, amikor indianai szülővárosából lelécelve Los Angelesbe költözött, és elkezdett punkbandák énekesi meghallgatásaira járni. Amikor pedig az iskolai haverja, Izzy Stradlin is utána jött, az L. A. Guns és a Hollywood Rose zenekarokból megalakították a Guns n' Rosest.

A felesége ihlette az első nagy slágerüket

A Guns n' Roses első nagy slágere a Sweet Child O' Mine lett, amit Axl akkori barátnője, Erin Everly ihletett. A lány látható a dalhoz készült videoklipben is, később pedig Axl felesége lett, sőt gyermeket is várt tőle. A terhesség viszont vetéléssel végződött; a kapcsolatuk megromlott, és nemcsak felbontották a házasságot, de utólag még érvénytelenítették is. Axl sosem nősült meg többször, és gyereke sem született.

Sokszor gyűlt meg a baja a törvénnyelTöbb mint harmincszor tartóztatták le élete során, igaz, ezek nagy részét balhés kamaszkora alatt gyűjtötte be. A legtöbb esetben részeg balhézás és testi sértés volt ellene a vád. A drogfogyasztásnak viszont nagy ellenzője, a kilencvenes években ő próbálta meg visszatartani tőle a Guns többi tagját, nem sok sikerrel.

Freddy Mercury a bálványaMinden idők legjobb énekesének tartja Freddy Mercuryt, és imádja a Queen zenéjét. Emellett Elton Johnnak is rajongója, így aztán nem is lehetett kérdés, hogy a nevezetes Freddy Mercury-emlékkoncerten örömmel énekelte el vele a Bohemian Rhapsodyt.

Évtizedekig nem beszélt a Guns n' Roses több tagjávalA zenekarból a kilencvenes évek második felében lépett ki az alapító tagok többsége, többek között súlyos személyes konfliktusok miatt. Utóbbiak odáig fajultak, hogy például az 1999-es válogatásalbumuk összeállításakor Axl csak közvetítőkön keresztül volt hajlandó kommunikálni a gitáros Slash-el és Duff McKagan-nel. Egészen 2015-ig nem beszéltek egymással, azóta viszont nemcsak kibékültek, de újra az eredeti tagok nagy részével turnézik a Guns, sőt tavaly két új dalt is kiadtak.