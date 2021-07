Egyre több sztár ismeri be, hogy szokatlan viselkedését valójában egy mentális betegség okozza. Fontosnak tartják, hogy beszéljenek erről, ezzel is harcolva a társadalmi megbélyegzés ellen.

1. Kanye West

Kanye West-nél 2016-ban diagnosztizáltak bipoláris személyiségzavart, amiről azóta már nyíltan beszél a sztár. Bevallotta, hogy mániás epizódokat él át, ami azt jelenti, hogy sokkal több az energiája és jóval kreatívabb ilyenkor, ugyanakkor jellemző rá az ingerlékenység, a paranoia, a pszichózis és alig tud aludni. Ezeket a panaszokat volt felesége, Kim Kardashian is megerősítette, aki többször is elmondta, mennyire bonyolult és fájdalmas egy bipoláris személyiségzavartól szenvedő emberrel együtt élni, főleg, ha még a gyógyszeres kezelést is visszautasítja. A sztárpár végül a válás mellett döntött, melyhez Kanye West mentális betegsége is hozzájárult.

2. Demi Lovato

Az 1992-es születésű színésznő és énekes 2010-ben tudta meg, hogy bipoláris zavarban szenved, amikor depresszióval, étkezési zavarral és drogfüggőséggel kezelték. A sztár előtte nem tudta, mi a baja, nem tudott aludni, előfordult, hogy éjszaka 7 dalt is megírt. Egyik nap legyőzhetetlennek érezte magát, majd rátört a mély depresszió és öngyilkos gondolatai is voltak. Demi Lovato terápiát és kezelést kapott, azóta sokkal jobban érzi magát. Személyes ügynek tekinti, hogy nyíltan beszéljen mentális egészségéről, ezzel is küzdve a megbélyegzés ellen.

A boldogság választás. Az élet hullámvasút. A lehető legcsodálatosabbá teheted a magasságot, és szabályozhatod, hogy a mélypont mennyire legyen alacsony."

3. Mariah Carey

A világsztár két évtizeden keresztül titkolta, hogy II-es típusú bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. Először 2001-ben mondták ki, hogy a sztár mániás depresszióban szenved, amikor lelki összeomlás miatt kórházba került. Az énekesnő először nem akarta elhinni a diagnózist, ráadásul nagyon félt a megbélyegzéstől, rettegett, hogy ez tönkreteszi a karrierjét és elveszít majd mindent. Végül színt vallott a nyilvánosság előtt, mivel attól is félt, hogy valaki elárulja féltett titkát. Jelenleg terápiára jár és gyógyszert szed, ami segítetett stabilizálni az állapotát.

Túl nehéz volt cipelni ezt a terhet, egyszerűen nem bírtam tovább. Kerestem és kaptam kezelést, pozitív emberekkel vettem magam körül, és visszatértem ahhoz, amit szeretek - dalokat írok és zenélek. "

4. Sinead O'Connor

Az ír énekesnő sokáig Grammy-díjas dalaival és lázadó személyiségével került a hírekbe. Ahogy azonban egyre híresebb lett, depresszió lett úrrá rajta, mely egyre súlyosbodott és gyakran öngyilkos gondolatai is támadtak. Ezért leginkább az édesanyját hibáztatta, aki gyerekkorában fizikálisan és szexuálisan is bántalmazta. Végül 37 évesen korában bipoláris rendellenességet diagnosztizáltak nála és a gyógyszeres kezelés új távlatokat nyitott előtte.

Minden pórusod sír és nem érted, mi történik. Valójában meghaltam és újjászülettem annak eredményeképpen, hogy bevettem a gyógyszereket. Ezáltal volt esélyem új életet kezdeni."

5. Axl Rose

A népszerű rockernél is bipoláris zavart diagnosztizáltak, bár ő a mai napig kétkedik ebben. A szakemberek szerint azonban minden jel erre utal: tizenéves korában többször letartóztatták bántalmazás miatt, sok csapattársával is voltak nézeteltérései. Mindig is könnyen dühbe jött, amit ő annak tudott be, hogy egy érzelmes, érzékeny férfi, aki könnyen kiborul. Az énekes végül kapott gyógyszeres kezelést, de elmondása szerint ez sem segített abban, hogy jobban legyen. Terápiája során elárulta, hogy kétéves korában szexuálisan bántalmazta a biológiai apjai, későbbi mostohaapja pedig fizikailag bántalmazta, ami komoly nyomokat hagyott az érzelmi fejlődésén.