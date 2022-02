Így volt ez az ókori Mezopotámiában is, ahol az álomfejtésnek – mint általában mindennek – a jóslás volt a célja. Jósoltak a felszálló füst alakjából, vízre szórt liszt útjáról a vízfelszínen, betegségek tüneteiből, arcvonásokból, és igen, még álmokból is. A felsoroltak ugyanis mind alkalmasak arra, hogy azokban ómeneket – előjeleket – kutasson és találjon az erre specializálódott szakember, legalábbis eleink szerint.

Az ómenek keresése során minden esetben az volt a kérdés, hogy mi az, ami nem illik a képbe? Valószínűtlennek tűnő dolgokat kerestek, anomáliákat. Ómen volt, ha egy sakál a városba tévedt – hisz városba nem szoktak sakálok tévedni –, de ugyanígy előjelnek számított például, ha valaki házában fehér vagy bármilyen más színű macskát látott. A színtől, az állat ábrázatától, de akár a viselkedésétől is függhetett, hogy mi a jóslat.

Az álomjóslásnál sem volt ez másképp: a mezopotámiaiak néha egészen különös következtetésekre jutottak az álmaikkal kapcsolatban. A különböző álomfejtésre foganatosított kézikönyvek mindig „Ha..., akkor..." módszerrel adnak megoldást az álmok jelentésére, azaz ha a páciens ezt vagy azt álmodja, akkor ez meg az történik majd. Nehéz megtalálni a logikát ezekben az álmoskönyvekben, néha egészen kusza következtetésekre jutnak, és az is megeshet, hogy mai szemmel nézve egy-egy kijelentés egyenesen nevetségesnek tűnik.

Lássunk néhány mezopotámiai jóslatot!

Ha valaki fenyőfáról álmodik, annak nem lesz ellenfele. Ez még egészen könnyen emészthető, hisz az álomból következtetni is lehet így vagy úgy a jóslatra: a fenyő egy magas és erős fa, a hegyeken nő, ami magasan van, ráadásul sokáig is él. Végül is, a fenyőfának tényleg nincs ellenfele, így a következtetés nem olyan rossz.

Ha valaki álmában varjút eszik, az vagyonhoz jut. Ennek is lehet értelme, hisz a varjak nemzetségének több fajáról is tudjuk, hogy mindig mindent összeszednek, elrepülnek az úrhölgyek aranyláncaival, vagy épp a konyháról lopnak valami finomat. Végeredményben varjút enni annyi, mint vagyont enni. Mondhatjuk, hogy ez így helyes.



Ha valaki álmában emberi húst eszik, nagy vagyonra tesz szert.

Hogy ezt a következtetést miből sikerült levonniuk, arra nincs magyarázatunk, és van még egy rossz hírünk: ennél már csak horrorisztikusabb jóslatok várhatók.

Ha valaki álmában a saját vizeletében kezet mos: nagy vagyon. Ha csak az álom szintjén kell megtenni, és tényleg pontos a jóslás, akkor talán nem tévedünk, ha azt gondoljuk, nem csak mi szeretnénk ilyesmiről álmodni...

Ha a vizeletével lefröcsköli magát: a karámja tágasabb lesz. És még milyen messze a vége. Még mindig olyan álom-ómenekről beszélünk, amelyekben egy valószínűtlen álomból következik egy szintén valószínűtlen jövőkép. Ám néha több dolgot is megtudhatunk egy-egy álomból:

Ha a vizelete az ég felé folyik: Fia, akit nemzeni fog, tekintélyes lesz. Ő maga rövid ideig él. Az álomból kapott jelek első fele egészen kecsegtetően hangzik, viszont, ha szeretnénk hosszú ideig élni, akkor kerüljük el messzire az ilyen álmokat. Ha mégsem sikerül, akkor sincs minden veszve, feltéve, hogy álmodunk egy fentinél is furcsábbat, ami azonban csak férfiaknak opció:

Ha valaki álmában megcsókolja a péniszét, akkor, amit kimond, az teljesülni fog, és bármit is óhajt, azt nem fogják megtagadni tőle.

Szóval, ha valamilyen úton-módon az ókori Mezopotámiába keverednél, és vagy olyan szerencsés, legalábbis álomfejtés szempontjából, hogy a pasik táborát erősíted, akkor ilyen módon kérhetsz magadnak akár egy hosszabb életet is...