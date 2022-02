A furcsa neve a származásáról árulkodik.

Ugyan ő már New Yorkban született, de mindkét ágon olasz-amerikai családba. A dzsesszénekes édesanyja szülei olasz emigránsok voltak, az asztalosként és építőipari munkásként dolgozó édesapja pedig hatévesen érkezett meg Amerikába az itáliai Giovinazzóból.

Fontosak számára az olasz gyökerei.

A családban otthon olaszul beszélgettek a szüleivel, így folyékonyan beszéli ezt a nyelvet is az angol mellett. Sőt, nem csak amerikai, de olasz állampolgársággal is rendelkezik.

A rokonságában több ismert színész is található.

A fivére, Nicholas Turturro igazi hollywoodi karakterszínész, akinek a filmográfiája több mint 100 produkciót számlál, igaz, ezek nagy részében kisebb szerepeket játszott – mint a Mo' Better Blues is, ahol a két fivér a vásznon is testvéreket játszott. John Turturro unokatestvére, Aida Turturro pedig főként tévésorozatokból lehet ismerős, különösen emlékezetes módon alakította a Maffiózókban a főszereplő húgát.

Ő Spike Lee és a Coen testvérek kedvenc színésze.

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján futott be igazán olyan filmeknek köszönhetően, mint a Szemet szemért, vagy a Hollywoodi lidércnyomás. Ezek rendezőivel, Spike Lee-vel és a Coen testvérekkel pedig azóta is rendszeresen együtt dolgozik.

Nem az olasz az a karaktertípus, ami leggyakrabban megtalálja.

Eljátszott persze többször is olasz és olasz-amerikai figurákat, de közel sem annyiszor, mint amennyiszer zsidó értelmiségi karaktert formált meg. Ő azt nyilatkozta erről, hogy a karrierje kezdetén sokszor utasított vissza olasz rosszfiú szerepeket, ezért aztán ilyenekkel már nem nagyon keresik.

Híresek a frizurái.

„Ami Meryl Streep az akcentusok számára, az John a frizurák számára" – szól a mondás Hollywoodban, annyiféle és annyira különleges hajjal lehetett őt már látni a filmjeiben. Turturro szerint pedig Donald Trump példája is mutatja, hogy mennyire fontos egy karakter számára a haj!

37 éve él boldog házasságban.

1985 óta a felesége Katherine Borowitz, aki színésznőből lett szociális-jótékonysági szervezeteknél dolgozó munkatárs. Két gyermekük született, akik az olasz gyökerek szellemében az Amadeo és a Diego nevet kapták.

Nem szeretik őt a díjak.

Noha általános közvélekedés szerint a generációjának egyik legkiemelkedőbb színművésze, számos emlékezetes alakítással, de nemhogy Oscarra, de még Golden Globe-ra sem jelölték soha. A legrangosabb elismeréseit tévésorozatokért kapta: a Monkban a főszereplő fivérét játszva kapott Emmy-díjat, az Aznap éjszaka ügyvédjének szerepe pedig Emmy-jelölést hozott számára.

Filmrendezőként is aktív.

Noha sokkal inkább a színészi, mint a rendezői karrier van előtérben számára, de már a kamerák mögött is egészen szép filmográfiát hozott össze magának. A Mac (1992), az Illuminata (1998), a Románc és cigaretta (2005) és a Bérgavallér (2013) rendezései után legutóbb az egyik leghíresebb általa játszott figura, a Nagy Lebowsky őrült tekésének önálló filmjét készítette el The Jesus Rolls címen.

Március elején újra láthatod a mozikban.

Az új Batman március 3-án debütál a magyar mozikban, ebben pedig Turturro a gothami alvilág egy gengsztervezérét játssza – méghozzá ezúttal olasz hátteret feltételezve, hiszen a figura a Carmine Falcone nevet viseli.