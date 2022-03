Zsolnaiak az ősei

Az akkoriban az Osztrák-Magyar Monarchiához, ma Szlovákiához tartozó városból vándorolt ki az egyik dédapja családja. Dán, angol, német, zsidó, skót, svéd és francia ősökkel is rendelkezik.

Szeret focizni

Már iskoláskorában is járt fociedzésre és tornára egyaránt, felnőttként pedig ezek megmaradtak hobbiként számára a futás, a jóga, és a kutyája társaságában történő túrázás mellett.

Először a hangjával tűnt ki

Nyolcéves korában megnyert egy karaokeversenyt, és ezután énekes akart lenni. Színpadon is musicalekben szerepelt először.

Első kamerák előtti szerepét egy chipsreklámban kapta

Tizenévesen már nemcsak a hangjára, de a látványos szépségére is felfigyeltek, modellként is dolgozott. Ezzel pedig együtt jártak egy idő után a reklámszerepek is, így az első „színészi" alakítását egy Pringles tévéreklám hozta el.

Hat testvér oldalán futott be

Híressé a Hetedik mennyország című családi tévésorozat tette, ami Amerikában hasonló státusznak örvendett, mint nálunk mondjuk a Szomszédok, és ami a maga kategóriájában minden idők leghosszabban futó szériája lett. A sorozatban egy hétgyerekes család élete elevenedik meg, a hét testvérből az egyiket a tinédzser Biel alakította.

17 évesen ruhátlanul pózolt egy magazin számára

A Gear nevű magazin fotózását 17 évesen vállalta, részben azért, hogy a Hetedik mennyországban róla kialakult „jó kislány" képet szertefoszlassa. Ennek a sorozat producerei persze nem igazán örültek, és beperelték a magazint; Biel pedig később azt nyilatkozta, hogy megbánta az egészet – pláne azután, hogy a magazinban végül sokkal erotikusabb képek jelentek meg róla, mint amiket vele egyeztettek.

Háromszor játszotta el Chris Evans barátnőjét

Ráadásul nagyon rövid időn belül: 2004-ben a Mobil, 2005-ben a London című filmekben, harmadszor pedig a való életben, hiszen ekkoriban ők ketten igazából is egy párt alkottak.

Egy igazi világsztár a férje

2007 óta a párja, 2012 óta pedig a férje is Justin Timberlake zenész és színész, akitől két fia született: Silas 2015-ben, Phineas pedig 2020-ban.

Sose találnád ki, miket gyűjt

A régi napszemüvegeket, de csak az olyanokat, amiknek hiányzik a lencséje.

Baltás gyilkos lesz

Az utóbbi időben nem igazán szerepelt mozifilmekben (utoljára öt éve), inkább a tévésorozatok felé fordult. A The Sinner című szériában ráadásul nemcsak az első évad főszerepét játszotta el, de producere is a sorozatnak. Legközelebb pedig a jelenleg épp forgatás alatt álló Candy című széria címszerepében láthatjuk majd, aminek története valós eseményeken, egy brutális kisvárosi gyilkosságon alapul.