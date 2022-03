Idén is eljött március 15., ismét megemlékezünk a magyar történelem egyik legnagyobb hatású eseményéről, az 1948-49-es forradalom- és szabadságharcról. Az ünnep kapcsán bemutatunk néhány meglepő érdekességet, amelyről nem biztos, hogy (így) tanultál az iskolában.

Hogyan alakult meg az első magyar kormány? Ki volt a király? Elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt? Többek között ezekre a rejtélyekre derítünk most fényt.

1. Hogy alakított kormányt Batthyány Lajos?

Az, hogy március 15-én kitört a forradalom, nem jelenti azt, hogy egy csapásra minden szabály felborult. Azt gondolhatnánk, hogy forradalom idején rendbontás van, a kormány meg csakúgy megalakult, pedig korántsem így történt.

A forradalmárok tudták, hogy megfontolt tervre van szükségük ahhoz, hogy Magyarországot megnyissák a szabadság előtt. Az országgyűlés által támogatott haladó eszmék egy új alkotmányban csúcsosodtak ki, melyet a király elfogadott: ezek az úgynevezett áprilisi törvények, melyek előtt meghódolva nevezte ki az uralkodó Magyarország első felelős kormányát, a Batthyány-kormányt.

Tehát békés, ám hatásos eszközöket alkalmaztak, mert tudták, hogy az nem kormány, ami kikiáltja magát. Tudták, hogy Magyarország legmagasabb méltósága tud csak jogot adni, így jogot kértek arra, hogy ők adhassák a jogokat.

Íme a levél, amiben az uralkodó kinevezi az első demokratikus kormányunkat:

„Kedves Öcsém, Fenséges Főherczeg, Nádor Úr! Gróf Batthyány Lajos Minister Elnöknek Kedvességed által Elibém terjesztett előadása következtében, Deák Ferenczet igazság, Báró Eötvös Josefet vallás és nevelés, Herczeg Esterházy Pált a kapcsolt birodalmam többi részeiveli érintkezések, Klauzál Gábort földművelés, ipar és kereskedelem, Kossuth Lajost pénzügy, Mészáros Lázárt hadügy, Gróf Széchenyi Istvánt közlekedési és közmunkák, végre Szemere Bertalant belügy Ministereimmé kegyelmesen kinevezem. V. Ferdinánd"

2. A király ellen, a király nevében! – na de ki a király?

A forradalom kitörésének a pillanatában – 1848. március 15-én – egyetlen király volt a képben, V. Ferdinánd. 1848. decemberében azonban a bécsi császári udvarban puccsot szerveztek a trónörökös, Ferenc József főherceg támogatói, aki a sikeres összeesküvés után azonnal elfoglalta a császári trónt. A királyi trónt azonban törvényesen nem sikerült magához ragadnia.

A magyar alkotmányos hagyomány szerint beiktatott, megkoronázott és a koronázási esküjét letett uralkodó nem mondhat le, így hiába kényszerítette a tizennyolc éves Ferenc József V. Ferdinándot a lemondásra, az akkori magyar alkotmányjog szerint a király haláláig király.

Volt azonban egy kiút ebből a szituációból: a magyar országgyűlésnek alkotmányos joga volt a trónfosztás. Amennyiben élt ezzel a jogával, minden törvényes uralkodót el tudott mozdítani a hatalomból. Ha pedig ez megtörténik, azonnali hatállyal neki kell látniuk az új uralkodó kiválasztásának, trónfosztás esetén ugyanis az országgyűlés választja meg az új uralkodót.

Ferenc József kezdetben ebben reménykedhetett: úgy gondolta, meg kell győzni a magyarokat, hogy csak úgy járnak jól, ha kimondják V. Ferdinánd trónfosztását, és megválasztják őt törvényes magyar királynak. Erre nem került sor, V. Ferdinánd maradt az uralkodó addig, amíg Kossuth Lajos vezetésével végül az országgyűlés ki nem mondta a Habsburg-Lotaringiai-ház trónfosztását.

3. Ki szavalta el a Nemzeti dalt?

Nem Petőfi. Igazából nincsenek is pontos információink Nemzeti dalt szavalókról, annyi azonban bizonyos, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjén Petőfi Sándor egészen biztosan nem szavalt el semmit.Jókai Mór már annál valószínűbb. Másik nagy irodalmárunk jó barátságban volt Petőfivel, maga is a Pilvax-kávéházban szervezett forradalmat szabadidejében. Tudjuk, hogy ő volt az, aki a Nemzeti Színház színpadán is felszólalt a forradalom napján, így sejthetjük, hogy ha valaki egyáltalán elszavalta ott és akkor a Múzeumnál a Nemzeti dalt, akkor az ő lehetett.

Miért nem Petőfi?

Petőfi Sándornak gyenge tüdeje volt, ezért szavalni nem szeretett, hiszen nem volt hozzá megfelelő hangereje. Inkább volt a toll, mintsem a dobogó embere. Azonban amikor a népet kellett feltüzelni, ő is ott volt, mindig ott állt. De nem ő szónokolt.

+1 Mióta ünnepeljük a forradalmat?

Sokak számára meglepő lehet, de az első olyan törvény, ami a megemlékezést nemzeti ünnep státuszára emelte, még Ferenc József uralkodása alatt született meg. Miért olyan meglepő ez?

Hiába történt meg 1867-ben a kiegyezés, '48 – csak úgy, mint Kádár idején '56 – tabu volt. Már az említése is botrányt keltett.

1898-ban azonban az országgyűlés a forradalom után először napirendre tűzte, sőt, meg is szavazta egy nemzeti ünnep létrehozását, mely a forradalomra emlékezik. A dátum azonban nem március 15., hanem április 11. lett. Ekkor szentesítette ugyanis V. Ferdinánd király az áprilisi törvényeket. Az ünnepről szóló törvényt Ferenc József április 4-én írta alá.Március 15-ét nemzeti ünnepként először csak 1927-ben ünnepeltünk.