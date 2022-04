A besúgóHazai netes és tévés premier: 04.01. (HBO Max), 05.01. (HBO)

Az HBO-tól láthattunk már több saját gyártású magyar sorozatot is, nemegyszer kiemelkedő sikerrel (Terápia, Aranyélet), de ezek mindegyike valamilyen külföldi alapmű adaptációjaként született meg. A besúgóval most megérkezett a magyar HBO első, teljesen saját fejlesztésű eredeti sorozata, amely a nyolcvanas évekbe kalauzolja el a nézőit. A hőse egy egyetemista fiú, aki csak szeretné a kortársai életét élni, de közben súlyos titkot hordoz: zsarolással beszervezte őt az állampárt titkosszolgálata.

SzelídHazai mozis premier: 04.07.

Nemcsak izgalmas új magyar sorozat, de izgalmas új magyar film bemutatójáról is beszámolhatunk áprilisban. A Csuja László-Nemes Anna rendezőpáros készítette alkotás már nemzetközi sikerek után érkezik a hazai mozikba, hiszen a világhírű Sundance fesztivál is vetítette a hazai filmek közül elsőként. Az egyedi stílusú és világú Szelíd egy női testépítőbajnok különleges történetét meséli el.

Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)Hazai mozis premier: 04.14.

Sosem elég a Harry Potter-univerzumból, és ha a Legendás állatok-széria talán kicsit halványabb is az eredetinél, azért mindig eseménynek számít visszatérni ebbe a világba. Az új részben Johnny Depp lecserélése után másik színész (Mads Mikkelsen) alakítja a történet főgonoszát, a hangsúly pedig egyre inkább a fiatal Dumbledore alakjára tevődik át, nagyon helyesen.

Better Call Saul (Better Call Saul)Hazai netes premier: 04.19. (Netflix)

Sokan minden idők legjobb sorozatának tartják a Breakin Bad-et, aminek mellékkaraktere, a simlis ügyvéd Saul Goodman is saját sorozatot kapott. Ez a Better Call Saul, ami fel tudott nőni az elődje nagyságához, és egyszerre ahhoz hűen, mégis más jellegű történettel vált a jelen sorozatkínálatának igazi gyöngyszemévé. Ez a széria pedig most a hatodik résszel lezárul, és mivel előzménytörténetről van szó, egyben annak is tanúi lehetünk, hogyan ér össze végleg a sztorija a Breaking Bad-del.

Downton Abbey: Egy új korszak (Downton Abbey: A New Era)Hazai mozis premier: 04.28.

Nem csak a Harry Potterből nem elég sosem, de a Crawley családból sem! Az angol arisztokrata família töretlen népszerűségnek örvend a hazai nézők között is, akik immár nemcsak számos sorozatévadban, de mozifilmek formájában is követhetik kedvenceik sorsát. Az új filmben a család egy része egy dél-franciaországi örökség miatt tesz kirándulást, miközben az ősi kastélyban filmforgatás készül, és persze tovább szövődnek a szerelmek és intrikák.

