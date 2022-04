Lázadásból lett ez a művészneve, a gimis szerelme sakkvilágbajnok lett, nem volt hajlandó megműttetni az orrát, és rendezőként is utat tört a nőknek Hollywoodban. Nyolcvanadik születésnapját ünnepli minden idők egyik legnagyobb dívája, a következő 10 érdekességet pedig talán te sem tudod Barbra Streisandról.

Lázadásból lett Barbra

A születési neve Barbara Joan Streisand, a világ viszont Barbraként ismerte meg. Ez annak köszönhető, hogy világéletében utálta a keresztnevét, így amikor kezdett beindulni a karrierje, változtatni akart rajta. Teljesen új művésznevet viszont nem szeretett volna, mert úgy érezte, azzal mintha új személyiséget is felvenne. Így maradt a nagy lázadásból egyetlen 'a' betűcske elhagyása.

A nagyszülei az Osztrák-Magyar Monarchiából vándoroltak ki

Mindkét ágon zsidók az ősei, anyai oldalról Oroszországból, apai oldalról pedig a ma Lengyelországhoz és Ukrajnához, akkoriban pedig az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Galíciából vándoroltak ki Amerikába.

Az étel jelentette a szeretetet gyerekkorában

Streisand alig múlt egyéves, amikor az édesapja egy epilepsziás roham következtében elhunyt. Az egyedül maradó édesanyja rengeteget dolgozott, hogy eltartsa a családot, de még így is gondot okozott nekik a számlák befizetése. Így aztán két okból is az étel vált a szeretet jelképévé náluk: mert gyakran voltak éhesek, és mert az édesanyja idő hiányában ezzel tudta kifejezni a törődését.

A gimis szerelme szintén világhírű lett

A New York-i Erasmus középiskolában titokban szerelmes volt az egyik osztálytársába, aki ugyan nem számított a legnépszerűbb srácok közé a maga visszahúzódó különcségével, de mindenki másnál okosabbnak bizonyult. Ez a fiú Bobby Fisher volt, aki később korszakos sakkzseniként számos világbajnokságot nyert.

Egy melegklubban indult a karrierje

Noha mindig is színésznői karrierről ábrándozott, de először az énekesnői képességeivel keltett feltűnést, és az első jelentősebb szerepeit is musicalekben játszotta. Mindehhez pedig az első lépést az jelentette, amikor az akkori fiúja biztatására beadta a jelentkezését egy manhattani melegbárban tartott tehetségkutató rendezvényre, ahol állandó fellépőnek is szerződtették.

Nem volt hajlandó megműttetni az orrát

A karrierje korai szakaszában rengetegszer megkapta, hogy nem elég szép a sztárrá váláshoz, és hogy ebben a legfőbb akadályt a szokatlan méretű és formájú orra jelenti. Ő azonban kategorikusan elzárkózott attól, hogy ezen műtéti úton változtasson, és nagy orral vált világsztárrá.

Egy vicces csaj révén lett belőle mozisztár

A Broadway színpadán már eljátszotta korábban a Funny Girl („Vicces lány") című musical címszerepét, amikor szerződtették a filmváltozatra is. A 20. század elején élt énekesnő, Fanny Brice életéről szóló mozi óriási siker lett, Streisand pedig élete első filmszerepéért rögtön megkapta az Oscar-díjat.

Számos különleges rekordot tart

A 20. században ő adta el a legtöbb lemezt a női előadók közül. Hat különböző évtizedben állt albuma a Billboard toplista élén. Ő az egyetlen, aki színészi (Funny Girl) és dalszerzői (Csillag születik) Oscart is nyert. Megkapta az Oscar mellett a Tony, az Emmy, a Grammy, a Golden Globe, a Cable Ace és a Peabody díjakat is, ezt pedig rajta kívül senki sem mondhatja el magáról.

Még mindig lámpalázas

Túl ennyi sikeren, több mint hatvan évnyi énekesnői karrieren és számtalan koncerten, Barbra Streisand még mindig retteg azokban a pillanatokban, amikor élőben kell közönség elé lépnie. De már megtanulta szeretni ezt a félelmet.

Utat tört a női rendezőknek

Nemcsak énekesnőként és színésznőként, de rendezőként is jelentős, sőt úttörő a munkássága. Az 1983-as Yentl az első hollywoodi film lett, aminek a főszereplője, a rendezője, a producere és az írója is nő volt Streisand révén, és egészen a 2020-as évekig ő nyerte el női rendezőként egyedül a Golden Globe-ot. Későbbi rendezései, a Hullámok hercege és a Tükröm, tükröm... is jelentős alkotásként maradtak meg.