Ezen a héten érkezik a mozikba a Doctor Strange az őrület multiverzumában, amiben a varázsló-szuperhős megnyitja a kapukat az alternatív dimenziók és idővonalak előtt, találkozva például önmaga különféle változataival is. Ha pedig már ilyen mennyiségben kapjuk a mozis mágusokat, ideje volt listára gyűjtenünk a szakma legjelesebb korábbi képviselőit.

Óz (Óz-filmek)

A mozitörténet egyik leghíresebb klasszikus meséje (és egyik első nevezetes színesfilmje) rögtön egy legendás varázslót, a csodák csodájának is nevezett Ózt emelte a címébe. A mesében ugyan nem ő a főszereplő, de őhozzá próbálnak meg eljutni a hősök – amikor pedig sikerül, annál jobban meglepődnek. A nagy(nak tűnő) varázsló alakja a közelmúltban újabb mozifilmet is ihletett, az Óz, a hatalmasban James Franco révén az eredettörténetét ismerhettük meg.

Merlin/Tim (Arthur király-filmek)

Nemcsak a filmek, de a világirodalom és a történelmi mondák egyik leghíresebb varázslója is Merlin, aki Arthur király és a kerekasztal lovagjai mellett bukkan fel újra és újra a sokszor és sok változatban elmesélt történetekben. Az Arthur-mondakört kifigurázó Gyalog galoppban például céltalanul robbantgató, és történetesen a Tim nevet viselő bohókás mágusként, aki elirányítja a lovagokat a rettenetes vérnyúl barlangjához.

Tutegál professzor (Hófehér)

A magyar mozi is büszkélkedhet különleges, sőt vicces és aranyköpések tucatjait szállító varázslóval. Nepp József rajzfilmjében Hófehérke meséje kapott teljesen új értelmezést, a szereplőket pedig az őket szinkronizáló jeles magyar színművészek arcvonásai nyomán rajzolták meg. Így hasonlíthatott annyira Körmendi Jánosra a mesebeli királyi udvar intrikus, méregkeverő és könyökpuszi-függő házi boszorkánymestere.

Jafar (Aladdin-filmek)

A Disney animációs meséi mindig is szabad teret engedtek a fantáziának és a varázslatnak, és számos vonatkozó szakmabeli karaktert felvonultattak, de talán egy sem bizonyult közülük olyan emlékezetesnek, mint az Aladdinban a főgonosz szerepét betöltő Jafar, aki nem csak varázsitalokat és bajt keverni, de énekelni is nagyon tudott.

Gandalf (A Gyűrűk Ura- és A hobbit-filmek)

Gandalf mellett Szarumán, sőt eredetileg Szauron is mágus-foglalkozást űz J. R. R. Tolkien műveiben és a belőlük készült mozifilmekben, sőt, sokáig úgy tűnik, hogy hatékonyabban is teszik, mint a szürke ruhás, hobbitrajongó öregúr. De aztán kiderül, hogy Gandalf nem véletlenül fogadott a hobbitokra, a szürkéből is lehet fehér, a szabadság pedig végül mindig győzedelmeskedik az önkény felett.

Dumbledore (Harry Potter- és Legendás állatok-filmek)

A Harry Potter-univerzumban lényegében minden fontosabb szereplő varázsló, vagy legalábbis annak tanul, így a választhattuk volna a listánkra Piton professzort, Voldemortot, vagy magát Harryt is. A választásunk azért esett mégis Dumbledore-ra, mert ő testesíti meg mindazt, amit ebben a történetben varázslónak lenni jelent, és az ő alakja köti össze a Harry Potter-filmeket a Legendás állatok-szériával is.

Doctor Strange (Marvel-filmek)

Varázsló? Mágus? Szuperhős? Doctor Strange kapcsán gyakran keverednek definíciós problémába még maguk a filmek szereplői is, az ezzel kapcsolatos visszatérő poénokról nem is beszélve. Az biztos, hogy olyasmikre képes, mint senki más, ezt pedig már egy önálló filmben, a Bosszúállók oldalán, és Pókember újdonsült mentoraként is bebizonyította. A frissen mozikba érkező új kalandjában pedig elszabadítja a multiverzum őrületét, benne sok-sok varázslóval.