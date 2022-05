Az egész világot sokkolta nemrégiben Bruce Willis bejelentése, hogy a hollywoodi sztár az afáziával járó betegsége miatt felhagy a karrierjével Az utóbbi években több más híres színész is egészségügyi okok miatt fejezte be a pályafutását: cikkünkben összegyűjtöttük őket.

Michael J. Fox

A nyolcvanas évek tinisztárja a Doc Hollywood című filmje forgatásán vette észre, hogy a keze rendellenesen reszketni kezd, és nem sokkal később Parkinson-kórral diagnosztizálták. A betegségét eleinte titokban tartotta, miközben depresszióval és súlyos alkoholproblémákkal küzdött. Végül a felesége segítségével sikerült újra egyenesbe jönnie, és 1998-ban vállalta fel a nyilvánosság előtt is a betegségét. Közben egyre kevesebbet ugyan, de folyamatosan dolgozott, a Kerge város című sorozatban például azért látható sokszor zsebre dugott bal kézzel, mert ekkor már nem tudta kontrollálni a remegését.

Az orvosok a betegsége felismerésekor azt mondták neki, hogy 10 éve van hátra addig, míg tolószékbe nem kényszerül. Azóta eltelt 30 év, és Fox még mindig segítség nélkül közlekedik, sőt egészen a legutóbbi időkig színészként is aktív volt: még 2020-ban is szerepelt a Diane védelmében sorozat két epizódjában. Ugyanebben az évben viszont bejelentette a végleges visszavonulását is a színészettől, mert a betegsége már a beszédközpontját is elérte.

Shelley Duvall

Éppen Jack Nicholson oldalán játszotta a leghíresebb szerepét Shelley Duvall a Ragyogás horrorhoteljében rettegő feleségként. A legendás forgatás igazi lelki tortúrát is jelentett számára a rendező Stanley Kubrick módszerei miatt, és sokak szerint ezt sosem heverte ki igazán. Az bizonyos, hogy ígéretes karrierje ezután hanyatlani kezdett, és ugyan a kilencvenes években még kisebb produkciókban felbukkant tévében-moziban, de immár húsz éve egyáltalán nem vállal színészi munkákat. Hogy miért, az egy néhány éve, egy showműsorban vele készült interjúból derült ki: a tévépszichológus Dr. Phil kérdéseire olyan tévképzetekben bővelkedő, súlyos mentális állapotról tanúskodó válaszokat adott, hogy utána komoly kritika érte a műsort is, mondván: a meghívásával egy szerencsétlen beteg állapotából akartak nézettséget kicsikarni.

Jack Nicholson

Minden idők egyik legnagyobb filmcsillaga az utolsó jelentősebb filmszerepeit már jó 15 éve játszotta (A tégla, A bakancslista), és ugyan 2010-ben még becsúszott egy utolsó filmes közreműködés a Honnan tudod? című vígjátékban, de azóta Jack Nicholson már nem vállal több színészi munkát. Néhány éve még felröppentek olyan hírek, hogy a sokszoros díjnyertes német film, Toni Erdmann amerikai változatának kedvéért visszatérne, de a produkció dugába dőlt, és Nicholson végképp maradni látszik a nyugdíjas éveknél. Esetében nem egy konkrét dátumhoz és diagnózishoz kötődött a visszavonulás: eleinte csak egyre több évre nyúló szüneteket tartott a filmjei között pihenésre vágyva, majd nem nyerte el a tetszését egy forgatókönyv sem, míg végül eljutott odáig, hogy az öregséggel járó egészségügyi problémák és energiahiány miatt már egyáltalán nincs kedve újra forgatni.

Michael Gambon

A brit színjátszás legendája hosszú pályafutása során rengeteg klasszikus és klasszikussá vált műben játszott színpadon, filmen és televízióban egyaránt, de a világ persze leginkább Dumbledore professzorként ismeri a Harry Potter-filmekből. Gambon 2015-ben, 75 évesen jelentette be, hogy abbahagyja a színpadi szereplést, mert az öregedéssel párhuzamosan a memóriája is romlik, és már nem képes egy egész színdarab szövegeit fejben tartani – abba a technikai pótmegoldásba azonban nem akart belemenni, hogy előadás közben egy kis kütyün keresztül a fülébe mondják a mondatait. A kamerák előtt még folytatta a munkát, szerepelt például a 2015 és 2018 között futó Fortitude című sorozatban is. A Bezzegszülők című széria lett volna a következő munkája, ebből azonban ki kellett szállnia, és végleg visszavonulnia, mert a forgatáson szembesült azzal, hogy már egy-egy jelenet szövegének megjegyzése is problémát okoz számára.

Bruce Willis

Március végén robbant a hír, hogy az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb filmsztárja, Bruce Willis felhagy a karrierjével, mert afáziát diagnosztizáltak nála. A legtöbbször valamilyen agyi sérülés miatt fellépő afázia következtében a betegeknek romlik az artikulációja, beszéde akadozó lesz, nehezére esik szavakkal kifejezni a gondolatait. Sokszor értelmetlen, érthetetlen szavakat, nyelvtanilag helytelen mondatokat alkot. Gyakran nemcsak a beszéd, hanem az olvasás- és íráskészség is sérül – érthető hát, hogy ilyen egészségügyi állapotban Willis már nem gondolta folytathatónak a színészmesterséget. A sztár a visszavonulása óta igyekszik minél többet pihenni és a szeretteivel lenni, legutóbb például a felesége posztolt arról, ahogy a kislányukat tanította görkorcsolyázni.