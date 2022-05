A Hollywood Reporter úgy értesült Cantwell partnerétől, Sierra Dalltól, akivel 24 évig élt együtt, hogy az alkotó szombaton coloradói otthonában halt meg. Cantwell tervezte a Star Wars-filmekhez az X-szárnyú vadászgépek, a birodalmi TIE-vadászok és a Halálcsillag prototípusát is. Mások mellett dolgozott még a 2001: Űrodüsszeia és a Harmadik típusú találkozások vizuális effektusain és a Háborús játékok című filmen is. Két sci-fi-regényt is írt.

Cantwell 1932-ben született San Franciscóban. A Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i campusán (UCLA) tanult animációt, és Frank Lloyd Wright Építésziskolájába is járt, mielőtt hollywoodi filmekhez szerződött volna. Az 1960-as években a NASA bolygókutatási részlegénél dolgozott és az űrhivatal oktatási programjainak elkészítésében működött közre. Az 1969-es holdraszálláskor a NASA részéről ő látta el friss hírekkel a tévékommentátor Walter Cronkite-ot.