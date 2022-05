1. Az Apáca show forgatókönyvét már 1987-ben megírta Paul Rudnick, és már ekkor felkarolta a projektet a Disney stúdió, a főszerepet pedig Bette Midler játszotta volna. Midler azonban visszautasította a szerepet, mert tartott tőle, hogyan reagálnának a rajongói, ha apácaként látnák. Ezután szerződtették Whoopi Goldberget a főszerepre.

2. A forgatókönyv újraírásán dolgozó egyik író maga Carrie Fisher, a Star Wars Leia hercegnője volt. Őt személyesen Whoopi Goldberg kérte meg, hogy segítsen csiszolni a karaktere dialógusain.

3. A forgatókönyv végső változata annyira nem hasonlított már az eredetire, hogy Paul Rudnick inkább azt kérte, hogy álnéven szerepelhessen a stáblistán. Miután az általa javasolt Goofy álnevet komolytalanságra hivatkozva visszadobták, Joseph Howard lett belőle.

4. A nyitójelenetben a főszereplő Delorist még iskoláslányként látjuk, Isis Carmen Jones alakításában. Jones később a Star Trek: Az új nemzedék sorozat egyik epizódjában is eljátszotta Whoopi Goldberg fiatalabb énjét.

5. A filmben látható templom San Francisco egy békés, jól szituált környékén található. Mivel a film sztorija szerint valahol a gettóban áll, így a felvételek idejére teleszemetelték az utcát előtte, és átdíszletezték a környező házak homlokzatát.

6. A filmbeli apácák a történet szerint a karmeliták rendjébe tartoznak, azonban az általuk viselt habitus (szerzetesi öltözék) sokkal inkább a Sisters of St. Joseph of the Third Order of St. Francis nevű amerikai apácarend habitusához hasonlít.

7. A film forgatása 1991. szeptember 23-tól 1991. december 20-ig tartott.

8. A forgatási szünetekben a szereplők gyakran magukon hagyták az apácajelmezt, ebből pedig számos vicces helyzet született. Kathy Najimy és Wendy Makkena színésznők például a hotelszobájukba rendeltek bort apácajelmezben, amikor pedig megérkezett a személyzet, szándékosan felhangosították a tévében menő pornót, és fogadtak, ki neveti el hamarabb a szituációt.

9. Az Apáca show-t 1992. május 29-én mutatták be az amerikai mozik. A magyar nézők elé több mint egy évvel később, 1993. július 30-án került.

10. A film az 1990-es évek elejének egyik legsikeresebb vígjátéka lett, a 31 millió dolláros költségvetéséhez képest 231 millió dollárnyi bevételt termelt a világ mozipénztárainál.

11. Nem meglepő módon a filmbeli dalokat tartalmazó album is sikeresnek bizonyult, 54 héten át tanyázott a Billboard toplistáján.

12. Noha az Oscar-gálán nem kapott szerepet, de egy másik jelentős gálán azért volt jelenése a film alkotóinak: a Legjobb vígjáték/musical és a Legjobb női főszereplő vígjáték/musicalban kategóriákban is jelölték Golden Globe-ra.

13. 1993 nyarán egy komoly szerzői jogi keresetet nyújtott be a film készítői ellen Donna Douglas, azt állítva, hogy az ő könyvének sztoriját lopták el az Apáca show-hoz. Több mint 100 egyezést mutatott ki a könyve és a film között, ráadásul az is kiderült, hogy egy, a könyvére alapozott filmterv ismert volt a Disney stúdiónál. A stúdió 1 millió dolláros peren kívüli egyezséget ajánlott neki, amit nem fogadott el, és 200 milliót követelt. A bíróság a perben végül a Disney javára ítélt.

14. A nagy sikerből következően a film egy évvel később kapott egy folytatást is, ami az Apáca Show 2. – Újra virul a fityula magyar címet kapta. Később sikeres színpadi musical is készült belőle, aminek az egyik londoni előadásában Whoopi Goldberg is szerepelt, de immár a zárdafőnök főnővér szerepét alakítva.

15. Készülőben van egy Apáca show 3. is, amiről az még nem tudható, hogy remake, vagy folytatás lesz-e, de annyi biztosnk tűnik, hogy a Disney+-ra érkezik majd, és szerepel benne Whoopi Goldberg is.

