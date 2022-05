Hivatalosan is Mr. T az igazi neve, fegyelmezési célból kezdett el látványos ékszereket hordani, híres frizurája egy félresikerült hajvágás eredménye, és a T betű a kórházi ágyon is szembejött vele. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 70. születésnapját ünneplő nehézfiú, Mr. T kapcsán.

A tisztelet miatt választott új nevet

Laurence Tureaud néven született, de 18 éves korában hivatalosan is Mr. T-re változtatta a nevét. Ennek oka saját bevallása szerint az, hogy a chicagói gettóban felnőve sosem hallott olyat, amikor akár az apját, akár a háborús veterán bátyját, akár bármelyik más afroamerikait tisztelettel szólítottak volna meg mások. Ezért aztán olyan nevet választott, aminek révén automatikusan a Mister-nek kellett őt hívni.

Tizenegy testvér között nőtt fel

Ő a második legfiatalabb tizenkét testvér között, akiket az édesanyjuk ráadásul jórészt egyedül nevelt fel, mert az apjuk otthagyta a családot T. ötéves korában. Egy gettónak számító chicagói lakótelep háromszobás lakásában éltek mind a tizenhárman, a bevételük pedig évekig csak a mama 87 dolláros havi segélye volt.

A mama miatt nem tért rossz útra

A szegénység és a környezet számos alkalommal csábította rossz útra a felnövő srácot, de a szigorú és vallásos édesanyja nevelése megakadályozta abban, hogy bűnöző legyen belőle. Egyszerűen félt attól, hogy mit szólna a mama, ha nagyobb balhékba keveredik.

Sportolóként kezdte

A középiskolában az amerikai focicsapat sztárja volt, küzdősportolt és birkózó bajnokságokat nyert. Az egyetemre sportösztöndíjjal vették fel, és ígéretes profi focista pályafutás nézett ki számára. Az egyetemről azonban kibukott, és csak évekkel később, már ismert szórakoztatóipari sztárként tért vissza a sporthoz, pankráció formájában.

Védjegye lett az aranyékszer

Fenyítésből kezdett el látványos aranyékszereket hordani, és egy hurrikán miatt hagyta abba.

Éveken át kidobóként dolgozott az éjszakai életben, és komoly hírnévre tett szert a szakmában: saját bevallása szerint 200-nál is több bunyóban vett részt, számos alkalommal perelték be vendégek, de mindig az bizonyosodott be, hogy nem lépte túl a hatáskörét. A később védjegyévé váló látványos aranyékszereket is ekkor kezdte el hordani, méghozzá a vendégek által (legtöbbször verekedésben) otthagyott cuccokat magára aggatva. Aki elég bátor volt hozzá, tőle kellett visszakérnie az ékszerét. Amióta viszont részt vett a helyszínen a Katrina hurrikán utáni segítségnyújtásban, nem hordja többé az ékszereit – úgy érzi, tiszteletlenség lenne a bajbajutottakkal szemben.

Hírességek testőreként is dolgozott

Közel tíz éven át dolgozott személyi testőrként olyan sztárok mellett, mint Diana Ross, Steve McQueen, Michael Jackson, vagy Muhammad Ali. Ekkor már saját jogon is egyfajta hírességnek számított a szakmán belül, és olyan fura felkéréseket is kapott, mint hogy kutasson fel eltűnt személyeket, vagy kövessen el bérgyilkosságot. Ezeket inkább visszautasította.

Stallone tette igazán híressé

Az „Amerika legkeményebb kidobója" tévés vetélkedőn figyelt fel rá Sylvester Stallone, amit Mr. T két alkalommal meg is nyert. Ezután ajánlott neki szerepet a Rocky III.-ban, sőt a vetélkedőben elhangzott egyik mondatát is felhasználta a forgatókönyvben, ez a mondat pedig később Mr. T védjegyévé vált. A döntő bokszmeccs előtt ugyanis Mr. T így nyilatkozott az ellenfeléről: „Sajnálom a bolondját."

A szupercsapatban ellopta a show-t

A karrierje másik híres szerepét, A szupercsapat című tévésorozatban játszotta a különleges alakulat nehézfiúját, B. A. „Rosszfiú" Baracus őrmestert alakítva. A figurája pedig kultikus népszerűségre tett szert, sőt elhomályosította az eredetileg főszereplőnek szánt George Peppard-ot is, ami a színfalak mögött feszültségekhez is vezetett.

Jellegzetes frizurája egy rosszul sikerült hajvágás eredménye

Azt akarta, hogy a haja T betűt formázzon a feje tetején, de rosszul sült el a hajvágás. Amikor viszont megtudta, hogy az afrikai mandinka harcosok is ilyen frizurát hordtak, megtartotta és a védjegyévé tette.

Legyőzte a halálos betegséget

1995-ben diagnosztizálták T-sejtes limfómával, amin még poénkodni is képes volt, mondván, hogy a T betű révén egy személyre szóló rákot kapott. A betegséget 2001-re sikerült legyőznie, azóta tünetmentes.

