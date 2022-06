Elfelejtettek neki középső nevet adni.

Egy borbély apa és egy tanár anya gyermekeként született 1937. június 1-én, a Tennessee állambeli Memphisben. Már a nagyapját is és az apját is ugyanúgy hívták, mint őt, csak épp ők kaptak mellé középső nevet is: a nagypapa Morgan Herbert Freeman volt, az apuka Morgan Porterfield Freeman. Neki azért maradt el a középső név, mert a szülei egyszerűen túl izgatottak voltak a születésekor, és csak a lényeges nevekre koncentráltak.

Tragikusan romantikus történet fűződik az ükszüleihez.

DNS vizsgálat tanúsága szerint az ősei nagyrészt a mai Kongó-Angola régióból, kisebb részben a mai Szenegál és Libéria környékéről származtak, és rabszolgaként kerültek Amerikába. Az egyik ükapja pedig fehér volt, aki együtt élt a fekete ükanyjával, de az akkori törvények szerint feleségül nem vehette – viszont egy sírba temetkeztek, hogy örökre együtt lehessenek.

Repülőszerelőként dolgozott.

1955 és 1959 között az Egyesült Államok hadseregének légierejénél dolgozott szerelőként. Komolyan fontolóra vette, hogy marad a légierőnél, és jelentkezik vadászpilótának, de végül inkább a színészet mellett döntött.

Nem gondolnád, mik voltak az első színészi munkái.

A híres szerepeitől nagyon eltérő profilú színészi munkákkal kezdte a pályát. Az 1960-as években egy San Francisco-i musicaltársulat tagja volt, a New York-i világkiállításon táncosként dolgozott. A kamerák előtt egy tévés gyerekműsor szórakoztatójaként kapta az első munkáját.

50 felett futott csak be.

Már elmúlt 50 éves, mire ráköszöntött az igazi hírnév. Akkor viszont néhány év alatt sorban szerepelt jó néhány olyan filmben, amelyek máig klasszikusnak számítanak. Az áttörést az 1987-es Hamis riportban játszott könyörtelen bűnöző szerepe hozta el számára, majd jött a Miss Daisy sofőrje, az 54. hadtest, a Robin Hood, a tolvajok fejedelme, a Nincs bocsánat, A remény rabjai, és a Hetedik is a kilencvenes évek közepéig.

Hamarabb megvolt a vitrinje az Oscar-szobrának, mint hogy megnyerte volna.

Az egyik barátja olyannyira biztos volt benne, hogy Freeman Oscar-díjas színész lesz, hogy előre megépített neki egy vitrint, amiben majd tarthatja. Még feliratot is elhelyezett benne: „Tilos a parkolás. Oscarnak fenntartva." Freeman végül 2005-ben a Millió dolláros bébiért nyerte el a díjat, ezen kívül négyszer jelölték.

A remény rabjaiban poénból maradt meg a neve.

A híres-neves börtöndrámában a karakterének neve Red, azaz Vörös. A figura a film alapjául szolgáló Stephen King könyvben még egy ír származású fickó, aki a vörös haja miatt kapta ezt a becenevet. A filmváltozat alkotói azonban poénból megtartották Freeman számára is a becenevet, sőt még azt a mondatot is, amikor Red a nevének eredetét magyarázza: „Talán, mert ír vagyok."

Különleges kapcsolat fűzi Dél-Afrikához.

Az eddigi egyetlen mozifilmes rendezése, a Bopha egy apartheid idején tevékenykedő dél-afrikai rendőr történetét mesélte el. Dél-Afrika történelmének ikonikus alakját, Nelson Mandelát pedig el is játszotta Freeman a közeli barátja és egyik állandó alkotótársa, Clint Eastwood Invictus – A legyőzhetetlen című filmjében.

Legendás a hangja.

Hihetetlenül kellemes, megnyugtató orgánuma már saját jogon is híres lett, internetes mémek, sőt filmes poénok sokasága szól róla. A filmekben pedig gyakran ki is használják Freeman ezen tulajdonságát: számos alkotásban ő a narrátor, akár olyan mozikról van szó, amikben szerepel is, akár mondjuk dokumentumfilmekről, amikből például két Oscar-díjas darab (The Long Way Home, Pingvinek vándorlása) is az ő hangján szólalt meg.

A golf és a méhészkedés kapcsolja ki.

Kedvenc sportja a golf, amit nem csak nézni szeret, de maga is űzi szabadidejében, sőt versenyeken is indult. Amióta pedig tudomást szerzett az egész élővilágot fenyegető méhpusztulásról, a birtoka jelentős részét méhészetté alakította át, és maga is örömmel tevékenykedik benne.