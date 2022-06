Az eredeti neve sokkal egyszerűbb.

John Price a születési neve, amit azért kellett megváltoztatnia, mert amikor a pályája kezdetén belépett a színész szakszervezetbe, ott már volt egy John Price. Ilyenkor a szokásjog szerint a fiatalabb szakmabelinek kell (művész)nevet változtatnia, így lett a Johnból Jonathan, a Price-ból pedig Pryce.

Bányászcsaládból származik.

A Carmel nevű kis walesi bányászfaluban született 1947. június 1-én. Az édesapja a helyi bányában dolgozott, majd később a helyi boltot üzemeltette Pryce édesanyjával együtt.

Hiába próbált segíteni egy tragikus sorsú sztárnak.

A mozis karrierje nagy áttörését a szürreális sci-fi Brazil főszerepe hozta el számára. A Brazilból igazi kultfilm lett, többek között az ifjú hollywoodi sztár, River Phoenix is ezt tartotta a kedvenc filmjének. Amikor együtt dolgozott Phoenix-szel a Dark Blood című filmen, Pryce jófejségból szervezett is egy találkozót neki a Brazilt rendező Terry Gilliam-mel. A találkozó azon a napon lett volna, aminek hajnalán Phoenix elhunyt egy hollywoodi klub előtt drogtúladagolásban. A már majdnem kész Dark Blood forgatása pedig sosem fejeződött be, noha aztán 2012-ben kiadtak belőle egy újragondolt változatot.

Először visszautasította a Trónok harcát.

Már a sorozat indulásakor felajánlották neki a Főveréb majdani szerepét, de ő csak beleolvasott a forgatókönyvbe, és nem érezte magához valónak a „kardozós fantasy" műfaját, és stáblistán sem látta különösebben ismert kollégák neveit. Így visszadobta a lehetőséget, de aztán később mégis igent mondott, látva a sorozat első évadjait, és utánaolvasva a Főveréb fontosságának a történetben.

Még a saját fia is azt kérdezte tőle, ő lett-e a pápa.

Meglehetősen hasonlít Ferenc pápára, ami a katolikus egyházfő megválasztása idején hatalmas poén- és mémforrássá vált, még Pryce saját fia is olyan üzenetet küldött neki, hogy „Apu, te lettél a pápa?". Ezt a hasonlóságot aztán ki is használták a filmesek, és A két pápa című filmben Pryce el is játszotta I. Ferencet.

43 év után vette el élete szerelmét.

1972-ben, egy liverpooli színházban dolgozva ismerte meg Kate Fahy színésznőt, aki azóta a párja. Három gyermekük született, akik már mind felnőttek. Ők ketten pedig valamiért csak 2015-ben gondolták úgy, hogy hivatalosan is összeházasodnak.

Magyar író teremtményét is játszotta.

A jeles kortárs magyar prózaíró, Dragomán György azonos című regényéből készült nemzetközi koprodukcióban A fehér király című 2016-os mozifilm, ennek pedig egyik fontos szerepét, Fitz ezredest Pryce játszotta el.

Egy ideje már Sir a hivatalos megnevezése.

2021-ben az angol királynő lovaggá ütötte a színjátszás terén végzett tevékenysége elismeréseként, így azóta a hivatalos neve Sir Jonathan Pryce.

Legközelebb Fülöp hercegként láthatod.

Csatlakozott A Korona című közkedvelt sorozat stábjához, és az utolsó két évadban ő fogja alakítani az angol királynő férjét, Fülöp herceget. A Korona következő évada idén ősszel érkezik a Netflixre.