Németh Kristóf azt mondja, egyelőre nem vágyik derékfájdítóan alacsony, kétüléses sportautóra és eszébe sincs fiatalabb feleség után nézni, bár az ő esetében ez nem nagy kunszt, hiszen párja, Zita még csak 33 éves.

A Fórum Színházban viszont éppen A feleség negyvennél kezdődik című Ray Cooney darabot készülnek színre vinni, melynek témája az életközépi válság és a kihűlő kapcsolatok. A darab arra keresi a választ, hogy meg lehet-e menteni és ha igen, hogyan egy már tönkrement házasságot.

A direktor azt állítja, neki megvan a saját módszere arra, hogy ne érje utol a válság, ami nem más, mint a család maga:

„Az én csodálatos feleségem igazi pajzsként áll köztem és az említett válság között, ahogyan ezt teszi a kamasz fiam, Lóci és persze a két és fél éves Levente is. Mindhármukhoz más típusú energia kell és mindhárman más energiákkal is töltenek fel minden egyes nap. Zitával pedig arra is ügyelünk, hogy megmaradjon a tűz a kapcsolatunkban, vagyis tudatosan szakítunk időt egymásra és az intimitásra: ez szintén sokat segít abban, hogy ne, vagy csak lassan rágjon meg az idő vasfoga" - mesélte el a Ripostnak Németh Kristóf,