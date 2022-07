Mozifilmnyi epizódokban zárulnak le a hawkinsi tinik misztikus kalandjai, a mennydörgés izmos istene az űrben kalandozik, francia munkahelyi komédia szórakoztat, a szuperhősök szuperállatainak meséjét is megkapjuk, és fesztiváldíjas különleges alkotást is láthatunk a moziban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb júliusi bemutatókat.

Stranger Things (Stranger Things) 4/2. évad

hazai netes premier: 07.01. (Netflix)

A hónap első napján már debütáltak is a mára már igazi popkulturális alapművek számító Stranger Things új epizódjai, melyeket idén nyáron szokatlan bontásban kapnak meg a nézők. A nyolcvanas évekbe kalauzoló misztikus ifjúsági sorozat negyedik évadjának első adagját még májusban bemutatta a Netflix, most pedig érkezik a záró két epizód, de ez a két epizód valójában annyi játékidőt jelent, amiből három mozifilm és hat szokásos sorozatepizód is kitelne: az egyik másfél, a másik két és fél órás. Így aztán lesz időnk megfigyelni, milyen fináléban csúcsosodnak ki Tizi, Mike, Dustin, Hopper és a többiek sok szálon futó kalandjai.

Thor: Szerelem és mennydörgés (Thor: Love and Thunder)

hazai mozis premier: 07.07.

A nyár legjobban várt eseményfilmje a szuperhősök szőke istenségének új kalandjait meséli el az űrbeli útkeresése közben és jól ismert figurák kíséretében, és természetesen ezúttal is Chris Hemsworth alakításában, aki saját bevallása szerint minden eddiginél izmosabbra gyúrta ki magát a film kedvéért. A különleges humorú Taika Waititi rendezésében érkező film az alkotók szándéka szerint egyszerre szerelmi történet és a nyolcvanas évek rockzenéjét idéző őrült zúzás.

Akikre büszkék vagyunk! – A hónap dolgozója (Employee of the Month)

hazai mozis premier: 07.21.

Kinek van kedve nyár közepén bejárni a munkahelyére? Valószínűleg nem sokaknak, de vigasztalja őket ezen francia komédia főszereplőjének sorsa, aki az irodában ülő, semmittevő bürokratalétet kénytelen felcserélni egy bosszú révén a rosszabbnál rosszabb kiküldetésekkel. Viszont közben lehet, hogy még tanul is valamit a világról és önmagáról, sőt, talán még a szerelem is ráköszönhet.

DC Szuperállatok Ligája (DC League of Super-Pets)

hazai mozis premier: 07.28.

Nem maradunk gyerekeknek szóló animációs film nélkül sem ebben a forró nyári hónapban, ez a mesefilm pedig a mostanában a nagyobbak körében is oly népszerű szuperhősös zsánerhez kapcsolódik. Ebben a történetben ugyanis a szuperhősök háziállatai a főhősök, akiknek ezúttal a gazdájuk helyett kell megmenteniük a világot – és a gazdájukat.

Vörös rakéta (Red Rocket)

hazai mozis premier: 07.28.

A film főhőse egy kiégett pornósztár, aki hazatér a texasi poros kisvárosába, ahol nem fogadják túl nagy örömmel: de ő egy igazi túlélőtípus, aki mindenre képes. Az egyszerre szatirikusan humoros és realista társadalmi látleletet nyújtó, sokszoros fesztiváldíjas film rendezője az a Sean Baker, aki már eddig is csupa különleges alkotással jelentkezett (Tangerine, Floridai álom), főszereplője pedig az a Simon Rex, aki szintén volt már pornószínésztől MTV műsorvezetőn át rapperig minden az égvilágon.