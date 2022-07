50. születésnapját ünnepli Marlon Wayans, aki egy Jehova tanúitól induló komédiás színészcsalád tagjaként lett a hollywoodi paródiafilmek specialistája, de olyan komoly alkotások közreműködője is, mint a Rekviem egy álomért. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet a sztárról.

Jehova tanújaként kilenc testvér mellett nőtt fel.

Egy szociális munkásként dolgozó anya és egy bolti menedzser apa gyermekeként született 1972. július 23-án New Yorkban. A szülők a Jehova Tanúi egyház tagjaiként egy lakótelepi lakásban nevelték a tíz gyermeküket, akik közül Marlon a legfiatalabb.

Igazi színészdinasztia tagja.

A Wayans testvérek az In Living Color című tévés komédiashowban váltak híressé, és szinte mindegyikük a szórakoztatóiparban helyezkedett el. Damon Wayans többek között Az utolsó cserkészben és a Halálos fegyver-tévésorozatban is főszerepet játszott, a fia, Damon Jr. az Új csaj és a Happy Endings – Fuss el véle! sorozatokban számított állandó szereplőnek, Shawn Wayans pedig épp Marlon állandó alkotótársaként hozott össze olyan filmeket főszereplőként és íróként is, mint a Ne légy barom, a Feketék fehéren, vagy a Wayans Bros. szitkom.

A paródiafilmek a specialitása.

Ha nem csak színészkedik egy filmben vagy sorozatban, hanem íróként és producerként is készíti őket, akkor legjobban egy-egy ismert műfaj paródiáit szereti humorforrásként használni. Így ő állt a Horrorra akadva, a Hátborzongat-Lak, vagy A fekete ötven árnyalata mögött is.



https://www.youtube.com/watch?v=pFNtb_rllTc

30 napig megtagadta magától a szexet és a cukrot egy szerep kedvéért.

Nemcsak komédiákban szerepelt (ha jórészt azokban is), de komoly, drámai alkotásban is nyújtott emlékezetes alakítást. A Rekviem egy álomért drogfilmben heroinfüggőt játszott, és a rendező Darren Aronofsky kérésére úgy készült fel a sóvárgó lélekállapotnak az elérésére a szereplőtárs Jared Letóval együtt, hogy a forgatást megelőző egy hónapban egyáltalán nem fogyasztottak cukrot, és nem éltek szexuális életet.

Kétszer is leszerződtették Batman mellé Robinnak, de egyszer sem játszhatta el.

Tim Burton rendező eredeti terve szerint a Batman visszatérben ő játszotta volna el Batman hű társát, Robint. Azonban a forgatókönyv alakulása során a készítők azzal szembesültek, hogy túl sok karaktert mozgat a film, és néhányat kihúztak belőle, ennek pedig Robin is áldozatául esett. De Burton a folytatásban már mindenképp számított volna Wayansra Robin szerepében, épp csak a produkcióban rendezőcsere következett be, az utód Joel Schumacher pedig inkább Chris O'Donnellt preferálta a szerepre, így Wayans megint lemaradt Batmanről. A képregények lapjain viszont a sztori hatására megszületett később egy fekete Robin, akinek az arcvonásait Wayanséról mintázták.

Egyszerre nevezte el a fiát a testvéréről és az édesapjáról is.

Több mint 20 éven át volt a párja Angela Zackery, akire néhány interjújában annak ellenére exfeleségeként hivatkozott, hogy valójában sosem házasodtak össze. Két gyermekük született, egy Amai Zackary nevű kislány, és egy Shawn Howell nevű kisfiú, akinek a keresztneveit a bátyja, Shawn Wayans, és az édesapja, Howell Wayans utána adta.

Ben Affleck és Matt Damon társasában húz sportcipőt idén.

Két filmmel is jelentkezik a közeljövőben Marlon Wayans: a Netflixre érkező The Curse of Bridge Hollow című horrorvígjátékban életre kelő halloweeni dekorációkkal küzd meg, Ben Affleck és Matt Damon egyelőre még cím nélküli új közös projektjében pedig a Nike cég és Michael Jordan kalandos közös történetének elmesélésében működik közre.