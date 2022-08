Aki kicsit is érdeklődik a pszichológia iránt, annak Feldmár András neve nem lehet ismeretlen. A Kanadában élő pszichológus és pszichoterapeuta idén tölti be a 82. életévét, gondolatai mégis frissebben hatnak, mint a hajnali harmat.

Azt gondolod, veled minden rendben van? Csak olvass bele Feldmár András legújabb könyvébe, és hamar rá fogsz ébredni, hogy bizony eddig szépen takargattad a belső lényedből fakadó problémáidat!

A legnagyobb videó-megosztó portálon pontosan száz részt élt meg az Ács Danival közös Heti Agymosó című műsor. Feldmár András minden részben 3 olvasói kérdésre adott választ, méghozzá egyszerű és közérthető nyelvezettel, tömören, éppen a probléma lényegét megfogva. Bár ezek továbbra is elérhetőek, visszanézhetőek, most a könyvek szerelmesei is a polcukon tudhatják az Agymosót, hiszen megjelent írott formában is.

Az előszóban Ács Dániel, a Feldmár Intézet szóvivője elmondja, hogy a kerek száz rész alatt több mint 3500 nézői levelet kaptak, melyből 300 került be az adásba.

A Heti Agymosó egyik erőssége az volt, hogy Feldmár András ott hallotta először az olvasói problémákat, kérdéseket, válaszai így spontánok. Ettől az egésznek emberibb és őszintébb lett a hangulata, mint egy előre megszerkesztett műsornak.

Aki valaha is hallotta már Feldmár Andrást beszélni, az pontosan tudja, hogy ő az a pszichoterapeuta és előadó, aki nem próbálja szépen csengő szavak mögé rejteni az igazságot. Nem! Ő bizony kendőzetlenül kimondja azt is, amit sokan nem akarunk hallani. Nem bonyolítja túl a mondandóját, abszolút érthető és gyakran sokkoló az, amit megfogalmaz egy-egy nézői levél kapcsán.

Az idén megjelent Agymosó – Őszinte kérdések és spontán válaszok című könyv ugyan nem tartalmazza az összes, a műsorban felvetődött problémát, mégis remek kivonata annak a 2,5 évnek, mely alatt a Heti Agymosó aktívan működött.

Tematikáját tekintve hat fő kérdéskör köré épül:

Én és magam

Én és mások

Én és a szüleim

Én és a párom

Én és a gyerekem

Én és a terapeutám

Mindegyik szekcióban a témakörre leginkább jellemző kérdéseket és a rájuk adott őszinte válaszokat olvashatjuk, méghozzá cenzúra nélkül. András ugyanis nem szeret semmit se szépen körülírni, és kimondja azt is, ha a párodnak messze sincs szüksége arra, hogy más férfiakat elégítsen ki orálisan:

Azt mondod, szüksége van arra, hogy orálisan kielégítsen egy másik férfit. Hát ez már önmagában nem igaz. Ez egy hazugság. Nem tudom, ő miért mondja, és te miért hiszed el. (...) Abba nem lehet beledögleni, hogy nem szopok f*szt.

Most azt gondolod, hogy itt egy féltékenységi játszma zajlik a háttérben? Csak olvasd el a 196. oldalon kezdődő Szexuális szükségletek című részt! Hidd el, meg fogsz döbbenni, hogy egy kapcsolaton belül megfogalmazott vágy mire is vezethető vissza, és mennyire érthető félre.

A sok kérdés és válasz közül szinte mindben találni valamit, ami a mi életünket, környezetünket előbbre tudja mozdítani, legyen szó akár párkapcsolatról, szülői konfliktusokról, gyereknevelésről, barátságokról, szexről, érzelmi megélésről, másként gondolkodásról. Egyszerűen zseniális és szinte letehetetlen könyv azok számára is, akik végignézték a Heti Agymosó mind a száz epizódját.