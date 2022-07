Michael Jackson-videoklipben kezdte.

Pályakezdő színészként szerepelt minden idők egyik leghíresebb videoklipjében, a műfajt megújító, Martin Scorsese rendezte Badben, Michael Jackson „ellenfelét" alakítva.

Áttért az iszlám vallásra, de nem jött be neki.

Keresztény családból származik, és ilyen szellemben is nevelték, de 16 évesen áttért az iszlám hitre. 10 évig gyakorolta a vallást, aztán otthagyta. Saját bevallása szerint rájött, hogy nem neki való, de nem bánta meg a korábbi döntését, mert rengeteget tanult általa.

igazi harcművészeti multitálentum.



12 éves korában kezdett el harcművészetekkel foglalkozni, azóta pedig számos ágazatban jutott el egészen kiemelkedő szintekig. 5 danos fekete öves shotokan karatéban, 2 danos fekete öves hapkidóban, 9 danos gosoko-ryuban és karatéban, 5 danos jiu jitsuban, de nem jön zavarba akkor sem, ha capoeirázni, kungfuzni vagy taekwondózni kell a forgatásokon.

Kedvenc könyve a háborúról szól.

Az 57-es utasban a repülőgépen épp A háború művészete című kötetet olvasgatja, amikor kitör körülötte a balhé. Az ókori kínai szerző, Szun-ce műve a kedvenc könyve, és számos filmjébe belecsempészte akár fizikai formában, akár idézetek révén.

Szerencsével élte túl a 2001-es terrortámadást.

A New York-i lakása a World Trade Center mellett volt található, és teljesen romba dőlt a 2001. szeptember 11-i terrortámadás következtében. Snipes szerencsére épp nem tartózkodott ott, mivel nem sokkal korábban született meg a gyermeke Los Angelesben, és őt pátyolgatták épp a feleségével.

Szokatlan neveket ad a gyerekeinek.

Kétszer nősül t, és ötgyerekes apuka. Az első házassága 1985 és 1990 között tartott April DuBois-val és egy közös gyerekkel. 2003 óta Nikki Park a felesége, a négy gyermekük keresztnevei pedig a következők: Alaafia Jehu-T, Akhenaten Kihwa-T, Alimayu Moa-T és Iset Jua-T.

Dél-Korea a második hazája.

Második felesége, Nikki Park dél-koreai festőművész, és rajta keresztül Snipes is bepillantást kapott a koreai kultúrába, nem is beszélve a sok ott töltött időről. Emiatt mára ő is második hazájának tartja Dél-Koreát.

Fanatikus zeneimádó.

A zene a hobbija, és nemcsak hallgatni szereti, de gyűjteni is: több ezer darabos kollekciója van otthon bakelitlemezekből és CD-kből.

Adócsalásért ült börtönben.

Egyike azon kevés hollywoodi sztárnak, aki nemcsak bíróság elé került valamilyen törvénybe ütköző tettéért, de a végén börtönre is ítélték érte. 2010-ben kellett felelnie súlyos adócsalásért, és végül több mint két évet töltött rács mögött, majd újabb hónapokat házi őrizetben. Emiatt maradt le több filmszerepről is, például így nem lett tagja az Expendables csapatának, ahova pedig régi cimborája, Sylvester Stallone eredetileg beválogatta.

Újra vámpírvadászkodik.

Karrierje leghíresebb szerepét a vámpírvadász Penge jelentette, akit három filmben is eljátszott. A Hétköznapi vámpírok sorozat egyik 2019-es epizódjában egy poénos kameó erejéig újból felbukkant a karakterre utalva, és ő fogja adni Penge hangját az idén érkező Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur című animációs sorozatban is. Jövőre pedig érkezik a Marvel szuperhősfilmek sorában egy új Penge-mozi, amiben ugyan nem ő alakítja már a címszereplőt, de a felbukkanásáról egyre több iparági pletyka kering.