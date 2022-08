Végre itt az új Trónok harca-sorozat, balatoni vígjáték érkezik tehetséges fiatal színészekkel és Mucsi Zoltánnal, az álmok fejedelme a kisképernyőre költözik, ufók szállnak a fejünk fölé és a Star Wars-univerzum is tovább bővül. Augusztusban is lesz mit nézni, mutatjuk is a legígéretesebb premiereket.