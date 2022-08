The Pogues zenekar basszusgitárosa, Darryl Hunt távozott az élők sorából. A zenész 72 évesen hunyt el, a szomorú hírt Twitteren közölték. "Nagyon jó ember volt, nagyszerű barát és nagyszerű basszusgitáros" - írta a zenekar frontembere. A banda 1982-ben alakult, egyik leghíresebb számukat Darryl Hunt írta. A Love You Till the End című dalt a P.S. I Love You című filmből ismerhetik nagyon sokan. A banda Twitter-oldalán ennek a dalszövegével búcsúztak társuktól.