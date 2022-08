Johnny Depp 25 év kihagyás után ismét rendez: a sztár az olasz festőművész és szobrász Amedeo Modiglianiról készít játékfilmet - számolt be róla hétfőn a The Hollywood Reporter.

Depp egyúttal producerként is közreműködik, Al Pacino és Barry Navidi pedig társproducere lesz.

A színész A halál ára című filmmel debütált rendezőként 1997-ben. A drámában Depp Marlon Brando oldalán szerepelt.



Az 1916-ban Párizsban játszódó Modigliani-film Dennis McIntyre színdarabja alapján születik, a forgatókönyvet Jerzy és Mary Kromolowski írta. A történet a festőművész életének fordulópontját mutatja be. A The Hollywood Reporter szerint a forgatás 2023 tavaszán kezdődik Európában.

Depp azt ígérte, hogy olyan "univerzálisan emberi történetet rendez, amellyel minden néző azonosulni tud".



A színész július végén kezdett forgatni a Jeanne du Barry című francia romantikus történelmi filmben, amelyben XV. Lajos királyt alakítja.

Al Pacino és Navidi korábban már együtt dolgoztak A velencei kalmár (2004), a Wilde Salomé (2011) és a Salomé (2013) című produkciókon.



A hollywoodi lap arra is emlékeztetett, hogy miközben Deppet főleg filmszerepeiről ismeri a közönség, a színész 10 film producere is volt, köztük 2011-ben A leleményes Hugo című játékfilmé és legutóbb, 2020-ban a Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan című dokumentumfilmé.