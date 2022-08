Nem véletlenül ment neki olyan jól a tánc a Dirty Dancingben.

A táncszeretetet és tánctehetséget otthonról hozta: az édesanyja táncosként, koreográfusként, és tánciskola vezetőjeként is tevékenykedett. A tánciskolájában Swayze is már gyerekkorától részt vett a kurzusokon, később pedig klasszikus balettképzést is kapott.

Szőke Hercegként csábította Michelle Pfeiffert.

A karrierje is táncosként indult, az első profi szerepét egy Disney táncelőadásban kapta, a Hamupipőke meséjének Szőke Hercegeként. Az egyik Hamupipőke pedig, akivel ezekben az előadásokban táncolt, a szintén a pályafutása kezdetén álló Michelle Pfeiffer volt.

18 éves korától ugyanazt a nőt szerette.

Az édesanyja tánciskolájában, 18 évesen ismerte meg Lisa Niemit, aki 14 volt ekkor. Egymásba szerettek, majd néhány év múlva össze is házasodtak, és Swayze haláláig egy párt alkottak. Gyermekük nem született. Az utolsó piszkos tánc című filmet együtt készítették, Niemi írta és rendezte is a produkciót, a főszerepekben pedig ők ketten láthatók.

Egy fertőzés miatt majdnem elvesztette a lábát.

1976-ban egy fogtályog okozta fertőzés súlyosbodott el annyira nála, hogy antibiotikumra rezisztens baktériumok az egyik lábát is megtámadták, és kis híján amputációra került sor. Szerencsére sikerült meggyógyulnia, és az igazi sikerei még csak ezután következtek.

A Dirty Dancingben nemcsak táncolt, de dalt is írt.

A karrierje áttörését egy kisköltségvetésű romantikus film, a Dirty Dancing hozta el, ami óriási sikert aratott, és máig kultikus darabnak számít a maga kategóriájában. A filmben Swayze nemcsak főszereplőként, de dalszerzőként is közreműködött: ő írta és énekelte a She's Like the Wind című betétdalt.

A nevéből fogalom lett a rapzenében.

A Ghost című romantikus filmben szerelmes szellemet játszott, és nem csak a nevezetes agyagozós jelenet révén vonult be vele a popkultúrába. Az utcai szlengben és a rapperek dalszövegeiben ugyanis elkezdett terjedni az „I'm Swayze" kifejezés, ami ez esetben azt jelentette, hogy „eltűnök, szellemmé válok".

Bunyóval vezette le a feszültséget.

A sportok közül a harcművészeteket kedvelte, a dzsúdót, karatét, aikidót, wushut, taekwandót, kickboxot is gyakorolta. Saját bevallása szerint semmi sem vezette le olyan jól a benne gyűlő, gyakran önmarcangoló feszültséget, mint egy kiadós bunyózás.

Hegylakó és Batman is lehetett volna.

Megkeresték a Hegylakó, a Batman, a Ragadozó 2. és a Halálos fegyver főszerepeivel is, de különböző okok miatt végül nem ő játszotta el őket. A Tango és Cash esetében pedig már le is szerződtették, de végül visszalépett az Országúti diszkó kedvéért, így Kurt Russell ugrott be helyette.

60 cigit is szívott naponta.

Súlyos láncdohányos volt egészen sokáig, a legrosszabb időszakaiban akár 60 cigarettát is elszívott naponta. Az apja halála után pedig depresszióval, és ebből következő alkoholizmussal is meg kellett küzdenie, ami közel egy évtizedig tartott, és időnként a karrierjét is szüneteltetnie kellett miatta.

A haláláig dolgozott.

2008 januárjában diagnosztizáltak nála hasnyálmirigyrákot. Ekkor épp túl volt a Fenevad című tévésorozat első epizódjának forgatásán, és folytatta a munkát. Az évadot el is készítették, de közben Swayze állapota folyamatosan romlott, és végül 2009 szeptemberében hunyt el. 57 éves volt.