Harmadik típusú találkozások (1977)

A hazánkból Amerikába kivándorolt Zsigmond Vilmos operatőri Oscar-díjat nyert ezért a filmért, amiben a földönkívüliek és az emberek közötti kapcsolatfelvétel először titokzatos jeleken keresztül, majd egy vidéki kisvárosban valósul meg, a Kodály-módszert és a francia újhullám egyik nagy rendezője, François Truffaut-t is bevetve. A rendező Steven Spielbergnél pedig nincs nagyobb ufóspecialista a filmtörténetben, ahogyan ezt majd a listánkból is látni fogjuk.

E.T., a földönkívüli (1982)

Hisz Spielberg nemcsak a Harmadik típusú találkozásokban vizsgálta meg azt a kérdést, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban, de a Világok harcában, az Indiana Jones és A kristálykoponya királyságában, és persze az E.T., a földönkívüliben is, mely utóbbi nem hiányozhat semmilyen toplistáról, ami az ufós filmeket rangsorolja. (Sőt, Spielberg producerként működött közre a szintén e témában mozgó Transformers- és Men in Black-filmek, vagy a Super 8 esetében is.) E.T. kalandjainak esetében a sci-fit keresztezte a családi mozival, a földönkívüli barátját befogadó és védelmező kisfiú története pedig harminc évvel később is zseniálisan érzelmes mese.

A függetlenség napja (1996)

Roland Emmerich rendező ezen filmjében rombolhatott le először porig egy várost a filmvásznon, ami annyira megtetszett neki, hogy a katasztrófafilmek specialistájaként azóta is gyakran űzi. A függetlenség napja esetében az ufók voltak ebben a segítségére, akik az amerikai nemzeti ünnepen egy ellentmondást nem tűrő invázióval foglalják el a Földet. Az emberiség-ufók meccsben erősen vesztésre állunk, de egy tökös vadászpilóta, egy tudós és egy talpraesett elnök megmentheti a világot ebben a szórakoztató látványfilmben.

Men in Black (1997)

A Men in Black szerint a földönkívüliek különböző álcákban már rég közöttünk élnek, sőt ide-oda utazgatnak, transzferállomásként használva a Földet, így előfordul ebben a filmben a hatalmas gilisztaszerű féregtől az emberszerű lényeken át a kávézó óriás-botsáskákra hasonlító idegenekig mindenféle ufó. A velünk élő földönkívüliek között viszont valakinek rendet is kell tartani, és erre vannak a sötét zsaruk, a maguk csinos öltönyével, memóriatörlő kütyüjükkel, vicces beszólásaikkal és számos folytatással.

District 9 (2009)

Ebben a filmben is együtt él már egy ideje az emberiség az ideérkező földönkívüliekkel, de itt ez nagyon is látványos módon történik: az idegenek megrekedt űrhajója Johannesburg felett lebeg, ami konfliktusok sorát eredményezi – eleinte külsőket, majd a főszereplő révén belsőket is. Az apartheid történelmi tapasztalata révén a fajgyűlöletről igencsak sokat tudó Dél-Afrikában készült film egyben parabola is az ember(i)ségről.

Érkezés (2016)

Mi a teendő akkor, ha megérkeznek hozzánk az űrhajóikkal az idegenek, felveszik velünk a kapcsolatot, de egyszerűen nem értjük a kommunikációjukat? Ezzel a dilemmával szembesül az emberiség ebben a misztikus-filozofikus sci-fiben, és a megoldás valami teljesen másféle gondolkodásmód felől érkezik. Ami segíthet megmenteni minket is.

Nem (2022)

Augusztus 18-án került a mozikba Jordan Peele (Tűnj el!, Mi) új rendezése, ami a thrillerek rejtélyes izgalmait vegyíti az ufós történettípussal. Az egészen bravúros (és bravúrosan fényképezett) jelenetekkel teli filmben egy kaliforniai völgy felett bukkan fel valami megmagyarázhatatlan, amit a Hollywood kiszolgálásából élő itteniek megpróbálnak dokumentálni és a maguk javára fordítani.