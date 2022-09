Nem szereti a nevét.

Kimondottan utálta sokáig a három nevéből az egyiket, a középsőt. Csak azért tartotta meg a művésznevében is, mert a másik keresztneve egyszerre lehet férfi és női név is, így attól félt, hogy Evan Woodként túl sokszor futna bele félreértéses szituációkba.

Otthonról hozta a színészi vénát.

Az édesanyja is színésznő, mellette pedig rendezett is színházban, valamint drámatanárként is tevékenykedett. Az édesapja a színészmesterség mellett drámaíróként is aktív, valamint alapított egy színházat Raleigh-ben, aminek sokáig az igazgatója is volt. Így aztán a kis Evan Rachel félig színházban nőtt fel, és már egészen kiskorában szerepelt előadásokban a testvéreivel együtt, akik közül többen szintén a szórakoztatóiparban találták meg a hivatásukat.

15 évesen érettségizett.

Miután a szülei elváltak, az édesanyjával Los Angelesbe költöztek, ahol először egy helyi suliba járt, de az ottani közösség nagyon nem tett jót neki. Így aztán 12 évesen magántanulóvá lett, és ez olyan fényesen ment neki, hogy 15 évesen már le is érettségizett az összes tárgyból.

Balhés tiniként futott be.

A Tizenhárom című film főszerepe hozta el a karrierje nagy áttörését, amiben egy 13 éves, szexszel, drogokkal és bűnözéssel is megismerkedő zűrös tinilányt formált meg érzékeny módon. Az alakításáért Golden Globe-ra és a SAG hollywoodi színészszakszervezet nagypresztízsű díjára is jelölték, utóbbira minden idők legfiatalabbjaként.

Rocksztár exe majdnem a halálba hajszolta.

18 évesen jött össze az akkor 37 éves Brian Warnerrel, akit mindenki inkább az excentrikus rocksztár énje, Marilyn Manson néven ismer. Manson olyan súlyos érzelmi, fizikai és szexuális bántalmazásoknak tette ki Woodot a kapcsolatuk alatt, hogy egyszer öngyilkosságot is megkísérelt, a szakításuk után pedig pszichiáteri kezelésre volt szüksége a poszttraumás stressz miatt.

Otthonülős típus.

Nem szeret bulizni, távol áll tőle a hollywoodi életstílus. A szabadidejében leginkább énekelni, úszni, görkorcsolyázni és lovagolni szeret, ha pedig a sportolásról van szó, akkor a taekwondóra esküszik, amit feketeöves szinten űz. Saját bevallása szerint az Across the universe – Csak a szerelem kell című Beatles-musicalfilmben játszott karaktere áll legközelebb a mindennapi énjéhez.

Billy Elliot volt a férje.

Eddig egyszer élt házasságban: a Billy Elliot szerepével világhírűvé vált Jamie Bellt egy filmfesztiválon ismerte meg, és amikor később együtt szerepeltek a Green Day együttes Wake Me Up When September Ends című klipjében, már halálosan szerelmesek voltak egymásba. Több szakaszban, éveken át jártak együtt, majd összeházasodtak, de a frigy csak két évig tartott. Egy gyermekük született.

A fiúkhoz és a lányokhoz egyformán vonzódik.

Vállaltan biszexuális, vagy legalábbis saját bevallása szerint, amióta az eszét tudja, ugyanúgy tudnak rá vonzóan hatni a fiúk, mint a nők. Szerelmes is volt már mindkét nem képviselőibe, és komoly kapcsolatot is átélt mindkét oldalon. Az ezzel kapcsolatos címkék pedig nem különösebben érdeklik.

Madonnaként láthatod a következő filmjében.

Az utóbbi években főként a tévéképernyőkön bukkant fel a színésznő, hiszen ő játszotta az egyik főszerepet az HBO szuperprodukciójában, a Westworldben. De idén újra láthatjuk majd a mozivásznakon is, méghozzá egy különleges szerepben: a híres amerikai komikus „Weird Al" Yankovic szabálytalan életrajzi filmjében magát a popkirálynő Madonnát formálja meg.